Окупанти почали відразу вигадувати байки, що буцімто "вибухів не було", а дим – це "спеціальна димова завіса". Як виправдовуються окупанти в Криму – передає 24 Канал.

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"Спеціальна димова завіса"

Окупаційна адміністрація почала заявляти, що російське "пе-ве-о" відбило всі атаки. За словами радника глави Криму, дим на Кримському мосту – це "спецслужби поставили спеціальну димову завісу".

"Димова завіса" на думку окупантів: дивіться відео



Дим на Кримському мосту / Фото із соцмереж

Окупаційна ж влада традиційно заявляє, що "все ціле, ніяких пошкоджень". Ба більше, так званий "глава Криму" Аксьонов обіцяє незабаром відновити рух мостом.

У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджений. Прошу дотримуватися спокою та довіряти лише офіційним джерелам інформації,

– заявив Аксьонов.

Щоправда, з невідомих причин до Керченського мосту відправили авіацію та катери берегової охорони.

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Російське міноборони вже традиційно звинуватило Україну у "теракті" й заявило, що міст буцімто атакували зенітною ракетою С-200, яку "переробили в ударний варіант". Ясна річ, "постраждалих та руйнувань немає".

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