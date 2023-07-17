Так званий "глава" окупантів у Криму Сєргєй Аксьнов заявив, що "надзвичайна подія" сталася в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Рух мостом зупинили.

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Аксьонов закликав росіян їхати не через Кримський міст, а через тимчасово окуповані території України.

Що відбувається на Кримському мосту

Очевидці почали публікувати кадри з Кримського моста, на яких видно довгий затор з машин. Адже рух авто зупинили.

Що відбувається на Кримському мосту: дивіться відео

Окрім цього, голова Темрюкського району Краснодарського краю Федір Бабенков завив, що роботу поромів між Кримом та Кубанню зупинено через "надзвичайну подію" на Кримському мосту.

Так званий "глава" мінкурортів Криму Вадім Волченко попросив туристів не виїжджати із готелів півострова. Він поспішив переконати переляканих росіян, що нібито "опори Кримського мосту цілі".

…З боку Криму є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту,

– заявив Бабенков.

Натомість очевидці повідомляють, що на Кримському мосту внаслідок вибухів звалився проліт, плита з'їхала вниз, вивернутий відбійник.

По мосту вдарило потужно: кадри з місця події

"Ми вже стояли після огляду, збиралися заїжджати на міст як бахнув другий вибух, одразу перекрили міст і відправили на розворот, на половині моста згасло світло, поїхали мигалки", – заявили очевидці.

Справді у телеграм-каналах публікували фото, що на частині мосту зникло світло.



Світло не всюди було на Кримському мосту / Фото з телеграм-каналу "Україна 365"

Російська південна приміська пасажирська компанія повідомила росЗМІ, що відправлення поїзда "Керч – Анапа", маршрут якого йде Кримським мостом, затримується.

Окрім того, у пропагандистам у центрі підтримки "російські залізниці" повідомили, що рух поїздів на перегоні "Вишестебліївська – "Керч-Південна Новий парк" зупинено.

Які пошкодження на Кримському мосту

Попри повідомлення очевидців про завалення прольоту, та з'їжджання плити вниз, окупанти переконують, що нібито немає завалення опори.

У російському мінтрансі заявили, що внаслідок вибухів на Кримському мосту на прольотах з боку Криму пошкоджено дорожнє полотно. Пропагандисти опублікували відео та стверджують про помітні провали з боку Керчі та нібито не пошкоджені залізничні колії.

Там усіх розвертають, міст дуже сильно пошкоджений, виглядає наживо це сумніше набагато,

– заявила очевидиця пропагандистам.

Пропагандисти нібито показали Кримський міст: дивіться відео

Варто зауважити, що вранці 17 липня Аксьонов поспішив заспокоїти росіян. Він заявив, що нібито рух залізничного транспорту відновлять до 9 години 17 липня. До того ж часу нібито нададуть нові дані про поромну переправу.

Як "втомився" Кримський міст в ніч проти 17 липня

Як коментують подію в Україні

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив вранці 17 липня, що Кримському мосту роблять "штучне дихання".

Якщо говорити медичними термінами, то кримський міст у стані коми і йому намагаються робити штучне дихання. Зрозуміло, рух мостом припинено і з обох його сторін створилися величезні затори,

– заявив Рефат Чубаров.

Він пояснив, що окупанти припинили й поромне сполучення з окупованим Кримом, щоб всі 6 поромів використовувати тільки для перевезення військових вантажів.

"При цьому окупаційна "влада" закликає всіх користуватися альтернативним сухопутним коридором завдовжки 387 кілометрів, який проходить через окуповані українські міста Джанкой – Мелітополь – Бердянськ – Маріуполь – Новоазовськ – звідси на Таганрог, що знаходиться на території Росії", – пояснив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Він також надіється, що сподівання росіян на сухопутний "коридор" не залишаться поза увагою Збройних Сил України.

Українська розвідка заявила у коментарі Суспільному, що через руйнування секції моста, у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

Зараз весь світ бачить багато кілометрові затори та порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього — ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва",

– заявив речник розвідки Андрій Юсов.

Він також додав, що Росія використовує півострів як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України.

"Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони", — зазначив Юсов.

Що росіяни фантазують про причини та винуватців

Російські пропагандисти вже поспішили придумати фантастичну версію про те, як, чим та нібито звідки атакували Кримський міст. Вони почали приплітати до атаки зернову угоду та навіть інші країни.

Пропагандисти написали, що вдарити по Кримському мосту могли нібито підводними безпілотниками, адже полотно пошкоджене нібито "на значно меншій протяжності", ніж після першого теракту восени 2022 року. Окрім того, окупанти придумали, що нібито дрони могли доставити на одному з кораблів, які беруть участь в зерновій ініціативі. Проте це повна нісенітниця, адже кораблі ретельно перевіряють, а Путіну буквально декілька днів тому не вийшло заблокувати зернову угоду і він шукає знову так званих "причин".

Також росіяни кажуть, що по мості могли бити ракетами "повітря – земля". Ба більше, вороги пішли далі та почали фантазувати про те, що дрони могли запустити по мосту з території третіх країн, однак доказів цього у ворогів, звісно ж, немає.

За наявною інформацією, пошкоджено одну опору: обвалився один проліт і ще один частково зійшов з опори. Постраждав тільки автомобільний міст – залізничне сполучення продовжується, так що вантажному постачанню півострова нічого не загрожує,

– переконували громадян пропагандисти Путіна.

Ба більше, на місце події вже нібито виїхали російські криміналісти, щоб провести слідчі дії.

Самі ж пропагандисти вже нібито зуміли знайти "винного". Вони знайшли повідомлення командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського за вечір 16 липня: "Добраніч, українці. А для окупантів "колискова" вже готується". Саме тому нібито до цієї атаки "причетний" український генерал, проте вороги регулярно фантазують на цю тему.

Зверніть увагу! Кримський міст Росія збудувала, щоб з'єднати тимчасово окупований Крим з Краснодарським краєм Росії. Його будували, попри застереження науковців про геологічні загрози, попри порушення міжнародного морського права та інші попередження. Наразі Росія з допомогою моста доправляє на окуповані території сили та техніку для війни. Варто зауважити, що ще у жовтні 2022 року глава української розвідки Кирило Буданов запевняв, що Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований: "Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати. Ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна".