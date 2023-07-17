Так называемый "глава" окупантов в Крыму Сергей Аксьнов заявил, что "чрезвычайное событие" произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту остановили.

Смотрите также На Крымском мосту "чрезвычайное событие": свидетели слышали взрывы, движение закрыто

Аксенов призвал россиян ехать не через Крымский мост, а через временно оккупированные территории Украины.

Что происходит на Крымском мосту

Очевидцы начали публиковать кадры с Крымского моста, на которых видна длинная пробка из машин. Ведь движение авто остановили.

Что происходит на Крымском мосту: смотрите видео

Кроме этого, председатель Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков заявил, что работа паромов между Крымом и Кубанией остановлена из-за "чрезвычайного события" на Крымском мосту.

Так называемый "глава" минкурортов Крыма Вадим Волченко попросил туристов не уезжать из гостиниц полуострова. Он поспешил убедить испуганных россиян, что якобы "опоры Крымского моста цели".

…Со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста,

– заявил Бабенков.

Очевидцы сообщают, что на Крымском мосту в результате взрывов свалился пролет, плита съехала вниз, вывернутый отбойник.

По мосту ударило мощно: кадры с места происшествия

"Мы уже стояли после осмотра, собирались заезжать на мост, как бахнул второй взрыв, сразу перекрыли мост и отправили на разворот, на половине моста погас свет, поехали мигалки", – заявили очевидцы.

Действительно, в телеграм-каналах публиковали фото, что на части моста исчез свет.



Свет не всюду был на Крымском мосту / Фото с телеграм-канала "Украина 365"

Российская южная пригородная пассажирская компания сообщила росСМИ, что отправление поезда "Керчь - Анапа", маршрут которого идет по Крымскому мосту, задерживается.

Кроме того, пропагандистам в центре поддержки "российские железные дороги" сообщили, что движение поездов на перегоне "Вышестеблиевская – "Керчь-Южная Новый парк" остановлено.

Какие повреждения на Крымском мосту

Несмотря на сообщение очевидцев об обрушении пролета и съезде плиты вниз, оккупанты убеждают, что якобы нет обрушения опоры.

В российском минтрансе заявили, что в результате взрывов на Крымском мосту на пролетах со стороны Крыма повреждено дорожное полотно. Пропагандисты опубликовали видео и утверждают о заметных провалах со стороны Керчи и якобы не поврежденных железнодорожных путей.

Там всех разворачивают, мост очень сильно поврежден, выглядит вживую это печальнее намного,

– заявила свидетельница пропагандистам.

Пропагандисты показали Крымский мост: смотрите видео

Следует заметить, что утром 17 июля Аксенов поспешил успокоить россиян. Он заявил, что якобы движение железнодорожного транспорта возобновят до 9 часов 17 июля. К тому же времени якобы предоставят новые данные о паромной переправе.

Как "устал" Крымский мост в ночь на 17 июля

Как комментируют событие в Украине

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил утром 17 июля, что Крымскому мосту делают "искусственное дыхание".

Если говорить медицинскими терминами, то крымский мост в коме и ему пытаются делать искусственное дыхание. Разумеется, движение по мосту прекращено и с обеих его сторон создались огромные пробки,

– заявил Рефат Чубаров.

Он объяснил, что оккупанты прекратили и паромное сообщение с оккупированным Крымом, чтобы все 6 паромов использовать только для перевозки военных грузов.

"При этом оккупационная "власть" призывает всех пользоваться альтернативным сухопутным коридором протяженностью 387 километров, который проходит через оккупированные украинские города Джанкой – Мелитополь – Бердянск – Мариуполь – Новоазовск – отсюда на Таганрог, находящийся на территории России", – пояснил глава Меджлиса. .

Он также надеется, что надежды россиян на сухопутный "коридор" не останутся без внимания Вооруженных Сил Украины.

Украинская разведка заявила в комментарии Суспильному, что из-за разрушения секции моста, у россиян возникнут проблемы с логистикой.

Сейчас весь мир видит многие километровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя",

– заявил спикер разведки Андрей Юсов.

Он также добавил, что Россия использует остров как большой логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь территории Украины.

"Конечно, любые логистические проблемы это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских сил обороны", – отметил Юсов.

Что россияне фантазируют о причинах и виновниках

Российские пропагандисты уже поспешили придумать фантастическую версию о том, как, чем и якобы откуда атаковали Крымский мост. Они начали приплетать к атаке зерновое соглашение и даже другие страны.

Пропагандисты написали, что ударить по Крымскому мосту могли якобы подводными беспилотниками, ведь полотно повреждено якобы "на гораздо меньшей протяженности", чем после первого теракта осенью 2022 года. Кроме того, оккупанты придумали, что якобы дроны могли доставить на одном из участвующих в зерновой инициативе кораблей. Однако это полная чушь, ведь корабли тщательно проверяют, а Путину буквально несколько дней назад не получилось заблокировать зерновое соглашение и он ищет вновь так называемые "причины".

Также россияне говорят, что по мосту могли бить ракетами "воздух – земля". Более того, враги пошли дальше и начали фантазировать о том, что дроны могли запустить по мосту с территории третьих стран, однако доказательств этого у врагов, конечно, нет.

По имеющейся информации, повреждена одна опора: обрушился один пролет и еще один частично сошел с опоры. Пострадал только автомобильный мост – железнодорожное сообщение продолжается, так что грузовым поставкам полуострова ничего не угрожает,

– убеждали граждан пропагандисты Путина.

Более того, на место происшествия уже якобы выехали российские криминалисты, чтобы провести следственные действия.

Сами же пропагандисты уже вроде бы сумели найти "виновного". Они нашли сообщения командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского за вечер 16 июля: "Спокойной ночи, украинцы. А для оккупантов "колыбельная" уже готовится". Именно поэтому якобы к этой атаке причастен украинский генерал, однако враги регулярно фантазируют на эту тему.

Обратите внимание! Крымский мост Россия построила, чтобы соединить временно оккупированный Крым с Краснодарским краем России. Его строили, несмотря на оговорки ученых о геологических угрозах, несмотря на нарушения международного морского права и другие предупреждения. Россия с помощью моста доставляет на оккупированные территории силы и технику для войны. Следует заметить, что еще в октябре 2022 года глава украинской разведки Кирилл Буданов уверял, что Крымский мост – это тот символ, который будет разрушен: "Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна".