Он в очередной раз призвал взрывать дома и бить по Киеву. Свою истерику Медведев выразил в соцсети, информирует 24 Канал.

Смотрите также Медведев после маразмов Путина размечтался о "санитарной зоне" во Львов: он пригрозил Западу

Новая порция маразма от Медведева

Так, экс-президент страны-агрессорки разозлился из-за мощного "хлопка" в Крыму и в очередной раз назвал всех "террористами".

Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться с международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы,

– пролепетал Медведев.

Из-за своей ярости он призвал взрывать дома украинцев, а также "уничтожать высшее руководство".

"Поэтому нужно взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их сообщников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких бы щелях эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно ", – сказал Медведев.

Мощные взрывы на Крымском мосту: последние новости