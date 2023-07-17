Он в очередной раз призвал взрывать дома и бить по Киеву. Свою истерику Медведев выразил в соцсети, информирует 24 Канал.
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Новая порция маразма от Медведева
Так, экс-президент страны-агрессорки разозлился из-за мощного "хлопка" в Крыму и в очередной раз назвал всех "террористами".
Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться с международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы,
– пролепетал Медведев.
Из-за своей ярости он призвал взрывать дома украинцев, а также "уничтожать высшее руководство".
"Поэтому нужно взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их сообщников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких бы щелях эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно ", – сказал Медведев.
Мощные взрывы на Крымском мосту: последние новости
- На Крымском мосту ночью 17 июля цвел "хлопок", а местные жаловались на "громкие звуки взрывов".
- Позже стало известно, что на мосту все же есть повреждения дорожной кровли и, вероятно, опор.
- По данным источников 24 Канала, восстановить полноценное движение на Крымском мосту Россия не сможет. Для этого врагу понадобится не менее 1 – 2 года.
- Источники в Службе безопасности Украины сообщили, что атака на Крымский мост являлась частью удачной спецоперации СБУ и военно-морских сил нашего государства.
- Следственный комитет России поспешил заявить, якобы возбудивший уголовное дело по статье "теракт". Мол, по данным следствия, из-за "террористической атаки, совершенной спецслужбами Украины" в ночь на 17 июля, повреждена одна из секций Крымского моста.
- Кстати, российская власть опубликовала официальное видео с Крымского моста, на котором в ночь на 17 июля прогремели два взрыва. На кадрах видно, как сильно мост "прилег".