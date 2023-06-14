Так, Медведев после маразмов Путина размечтался о "санитарной зоне" до Львова. Об этом он написал в своей соцсети, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Вспышку видели из космоса: у Медведева пригорело из-за того, что Россия "законная цель" для Украины

Порция маразма от Медведева

Так, бывший президент России вспомнил, как 13 июня Владимир Путин сказал о необходимости создания демилитаризованной (санитарной) зоны "в целях безопасности" страны-агрессорки.

С учетом вражеских решений по поставке киевскому режиму все больше дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по Львову (польскому Лембергу), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные пределы того, что раньше называли "страна 404",

– пробормотал Медведев.

Кроме этого, кремлевский маразматик снова пригрозил Западу.

"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенного дном океана", – сказал Медведев.

Другой бред Медведева