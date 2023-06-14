Так, Медведєв після маразмів Путіна розмріявся про "санітарну зону" до Львова. Про це він написав у своїй соцмережі, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Спалах бачили з космосу: у Медведєва пригоріло через те, що Росія "законна ціль" для України

Порція маразму від Медведєва

Так, колишній президент Росії згадав, як 13 червня Владімір Путін сказав про необхідність створення демілітаризованої (санітарної) зони "з метою безпеки" країни-агресорки.

З урахуванням ворожих рішень щодо постачання київському режиму дедалі більше далекобійних видів зброї така лінія має проходити межами Львова (польського Лемберга), щоб відіграти реальну захисну роль. Тоді це й будуть нові безпечні межі того, що раніше називали "країна 404",

– пробурмотів Медведєв.

Окрім цього, кремлівський маразматик знову пригрозив Заходу.

"Якщо виходити з доведеності співучасті західних країн у підриві "Північних потоків", то у нас не залишилося жодних, навіть моральних, обмежень утримуватися від знищення кабельного зв'язку наших ворогів, прокладеного дном океану", – сказав Медведєв.

Інша маячня Медведєва