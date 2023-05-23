Російського чиновника процитували пропагандистські ЗМІ. Варто додати, що Медведєв наговорив дурниць на брифінгу перед журналістами у Лаосі, передає 24 Канал.
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Порція дурниць від Медведєва
Під час візиту до Лаосу Медведєв, зокрема, займався своєю улюбленою справою – погрожував світові ядерним знищенням.
Чим більш руйнівною буде зброя, що поставляється Києву, тим більш ймовірний сценарій ядерного апокаліпсиса,
– сказав посіпака Путіна.
Крім того, Медведєв не зміг оминути і події у Бєлгородській області. За його словами, Київ бреше, що Україна не має відношення до "диверсійних вилазок у Росії". Ба більше, він закликав "ДРГ Києва" знищувати "як щурів" і навіть не брати в полон.
Зрештою, Медведєв дійшов висновку, що за "звільнення" Бєлгородщини відповідальні "спонсори київського режиму – США, ЄС та Британія".
Ситуація у Бєлгородській області: останні новини
- Після "вторгнення" добровольчих угрупувань росіян у Бєлгородській області окупанти оголосили про проведення плану "Едельвейс". Він передбачає збір усіх силових структур Росії задля проведення "антитерористичних дій".
- Цікаво, що уже наступного дня відповідні заходи прийняли щодо Брянської області, яка також чекає на "звільнення". Хоча на офіційному рівні про це, звісно, не було ні слова.
- До слова, російські батальйони заявляли раніше, що уже контролюють такі населені пункти, як Козинка та Гора-Подол, а також рухаються у бік Грайворона.