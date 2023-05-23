Російського чиновника процитували пропагандистські ЗМІ. Варто додати, що Медведєв наговорив дурниць на брифінгу перед журналістами у Лаосі, передає 24 Канал.

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Порція дурниць від Медведєва

Під час візиту до Лаосу Медведєв, зокрема, займався своєю улюбленою справою – погрожував світові ядерним знищенням.

Чим більш руйнівною буде зброя, що поставляється Києву, тим більш ймовірний сценарій ядерного апокаліпсиса,

– сказав посіпака Путіна.

Крім того, Медведєв не зміг оминути і події у Бєлгородській області. За його словами, Київ бреше, що Україна не має відношення до "диверсійних вилазок у Росії". Ба більше, він закликав "ДРГ Києва" знищувати "як щурів" і навіть не брати в полон.

Зрештою, Медведєв дійшов висновку, що за "звільнення" Бєлгородщини відповідальні "спонсори київського режиму – США, ЄС та Британія".

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