У понеділок, 22 травня, від ранку в окупантів у Бєлгородській області було тривожно. Спершу почала цвісти "бавовна", згодом "Російській добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" повідомили, що перетнули кордон, а в ГУР констатували, що розпочалась операція зі створення "безпекової смуги". Які саме населені пункти вдалось звільнити добровольцям – дивіться в цьому матеріалі 24 Каналу.

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Росія буде вільною!

Власне, у телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" близько 13:55 констатували, що звільнили Козинку в Бєлгородській області та передові загони зайшли в Грайворон.

Дорога від Козинки до Грайворона: дивіться на карті від Google maps

О 15:35 у легіоні заявили, що населений пункт Гора-Подол також під їхнім королем, а от Грайворон "Свобода Росії" та РДК почали штурмувати.

Де розташований населений пункт Гора-Подол: шукайте на карті від Google maps

Очевидно, це не всі досягнення російських добровольців. Слід чекати більше новин про міста та села, що приєднуватимуться до "смуги безпеки".

Зверніть увагу! В Українській розвідці зазначали, що жоден український військовий не бере участь в цій операції. До неї залучено лише добровольчі батальйони, що складаються з росіян.

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