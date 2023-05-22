У понеділок, 22 травня, від ранку в окупантів у Бєлгородській області було тривожно. Спершу почала цвісти "бавовна", згодом "Російській добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" повідомили, що перетнули кордон, а в ГУР констатували, що розпочалась операція зі створення "безпекової смуги". Які саме населені пункти вдалось звільнити добровольцям – дивіться в цьому матеріалі 24 Каналу.
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Росія буде вільною!
Власне, у телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" близько 13:55 констатували, що звільнили Козинку в Бєлгородській області та передові загони зайшли в Грайворон.
Дорога від Козинки до Грайворона: дивіться на карті від Google maps
О 15:35 у легіоні заявили, що населений пункт Гора-Подол також під їхнім королем, а от Грайворон "Свобода Росії" та РДК почали штурмувати.
Де розташований населений пункт Гора-Подол: шукайте на карті від Google maps
Очевидно, це не всі досягнення російських добровольців. Слід чекати більше новин про міста та села, що приєднуватимуться до "смуги безпеки".
Інша важлива інформація
- Розпочалось все з вибухів у різних містах та "бавовни" на ККП поблизу кордону на Бєлгородщині. Згодом також з'явилось відео, на якому видно, як танк заїжджає у цей регіон на заході Росії.
- Водночас російські добровольці опублікували ролик, на якому вони попереду знаків з назвами таких населених пунктів, як Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка у Бєлгородській та Брянській областях.
- І якби не хотілось російській владі заявити, що "все під контролем" – видається, що це зовсім не так.