В понедельник, 22 мая, с утра у оккупантов в Белгородской области было тревожно. Сначала начал цвести "хлопок", вскоре "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" сообщили, что пересекли границу, а в ГУР констатировали, что началась операция по созданию "полосы безопасности". Какие именно населенные пункты удалось освободить добровольцам – смотрите в этом материале 24 Канала.

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Россия будет свободной!

Собственно, в телеграм-канале легиона "Свобода России" около 13:55 констатировали, что освободили Козинку в Белгородской области и передовые отряды зашли в Грайворон.

Дорога от Козинки в Грайворон: смотрите на карте от Google maps

В 15:35 в легионе заявили, что населенный пункт Гора-Подол также под их королем, а вот Грайворон "Свобода России" и РДК начали штурмовать.

Где расположен населенный пункт Гора-Подол: ищите на карте от Google maps

Очевидно, это не все достижения русских добровольцев. Следует ожидать больше новостей о городах и селах, которые будут присоединяться к "полосе безопасности".

Обратите внимание! В Украинской разведке отмечали, что ни один украинский военный не участвует в этой операции. К ней привлечены только добровольческие батальоны, состоящие из россиян.

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