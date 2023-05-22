В понедельник, 22 мая на телеграм-канале РДК констатировали, что пересекли границу России и погостили дома, на Родине. Как они уверяют, скоро их государство будет свободным.

Смотрите также Мощный взрыв и "хлопок": в Белгородской области вспыхнул пожар

"Россияне, не сопротивляйтесь"

На роликах, распространяемых в сети, видно, как бойцы "Русского добровольческого корпуса" стоят перед табличками, на которых видны названия таких населенных пунктов, как Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка.

Бойцы РДК снова пересекли границу России. Россия скоро будет свободной. Мы на Родине, мы дома. Время борьбы за свободу России настало,

– говорится в роликах.

Освободители Брянщины и Белгородщины: смотрите видео

Обратите внимание! Безлюдовка расположена в Белгородской области, а Чуровичи и Любимовка – в Брянской.

Где находится Безлюдовка: смотрите на карте от Google maps

Чуровичи на Брянщине: смотрите на карте от Google maps

Расположение Любимовки: ищите на карте от Google maps

Через время появился другой ролик, на котором видно, как горит, вероятно, пограничный пункт Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Горит пункт ФСБ: смотрите видео с телеграм-каналов

Кроме того, стоит добавить к этой теме, что в телеграм-канале легиона "Свобода России" появилось сообщение, в котором указано, что бойцы этого подразделения не являются врагами для россиян, поэтому сопротивляться им не стоит.

Жители приграничных регионов, оставайтесь дома, не сопротивляйтесь и не бойтесь: мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях. Свобода уже близко,

– говорится в источнике.

Тревога и цветение "хлопка"

Следует также сказать, что с утра 22 мая появляются сообщения о "хлопке" в западных регионах вражеского государства. Как отмечают местные паблики, с 09:00 тревогу и взрывы слышно в Грайворонском районе.

Важно, что жертв или пострадавших в результате этого нет. В то же время оккупанты заявляют о "работе ПВО".

Вместе с тем, отметим, что речь идет о таких населенных пунктах, как Антоновка, Гора-Подол, Козинка и о других городах и селах региона.

Как на Белгородщине выли сирены: смотрите видео с росСМИ

Также в селе Головчино на Белгородщине вспыхнул пожар якобы после "атаки БПЛА" в ночь на 22 мая. Собственно, загорелась крыша одного из домов.

Российские чиновники паникуют

Представители вражеской власти не заставили себя ждать с истерикой. По сети уже гуляет видео, на котором один из российских чиновников говорит о "тревожных новостях" из воинской части.

Заседание белгородских чиновников по ситуации в регионе: смотрите видео

"Бои на границе"

Определенные российские информационные ресурсы сообщают, что продолжается ожесточенное сражение с якобы "украинской ДРГ" на границе Белгородской области возле села Дроновка. Как пишут оккупанты, в небе замечены дроны и много военной техники в этом регионе.

Также уже упомянутый ранее "Русский добровольческий корпус" распространил ролик, на котором видны их бойцы и техника.

"РДК вперед": смотрите видео из сети

Важно! Пока рано делать выводы о том, что происходит в западных регионах России. Воспринимайте всю информацию скептически и ждите официальных сообщений.