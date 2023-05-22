Предварительно, огонь, загоревшийся после "удара беспилотника", локализовали. Об этом сообщают российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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В Белгородскую область снова пришел "хлопок"

Российские пропагандисты рассказали, что вроде бы в Головчино сбросили "взрывное устройство". По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, снаряд "сбросили" на здание администрации села. Впоследствии якобы от этого "удара" загорелась крыша.

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После взрыва на место огня вроде бы сразу прибыли спасатели. Кроме того, на месте также были кареты скорой помощи.

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Россияне подчеркнули, что пострадавших в результате "атаки" якобы нет. Потушили ли пожар полностью – неизвестно.

В Белгородской области каждый день что-нибудь случается