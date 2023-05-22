Попередньо, вогонь, що спалахнув після "удару безпілотника", локалізували. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Бєлгородську область знову прийшла "бавовна"

Російські пропагандисти розповіли, що начебто у Головчино скинули "вибуховий пристрій". За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, снаряд "скинули" на будівлю адміністрації села. Згодом нібито від цього "удару" зайнявся дах.

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Після вибуху на місце вогню нібито одразу прибули рятувальники. Крім цього, на місці також були карети швидкої допомоги.

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Росіяни наголосили, що постраждалих внаслідок "атаки" начебто немає. Чи загасили наразі пожежу повністю – невідомо.

У Бєлгородській області щодня щось трапляється