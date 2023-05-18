За попередніми даними, у місті спрацювала ППО окупантів. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Невідомий предмет вибухнув у небі біля Бєлгорода
Російські пропагандисти розповіли, що о 19 годині за місцевим часом жителі Бєлгородської області почули потужні вибухи. Згодом у мережі з'явилося відео, на якому видні наслідки, що спричинила "бавовна".
У Бєлгородській області стався вибух: дивіться відео
Очевидці зазначили, що у небі "розірвався невідомий предмет". За їхніми словами, цей вибух спричинив "ефект схожий на салют".
Наразі достеменно невідомо, що саме спалахнуло у небі. Крім цього, пропагандисти зауважили, що внаслідок "роботи протиповітряної оборони" начебто немає постраждалих чи пошкоджень будівель.
У Росії кожен день трапляється "бавовна"
- Російські пропагандисти 17 травня заявили, що під Калугою нібито впав безпілотник. Місцеві жителі чули гучні вибухи, а уламки буцімто розкидало на 380-му кілометрі траси А-108.
- У Курській області вночі 16 травня невідомий безпілотник начебто атакував будівлю місцевого відділку ФСБ. Окупанти стверджують, що внаслідок "удару БПЛА" навіть є поранені.
- Того ж дня в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії стався потужний вибух. За попередніми даними, епіцентром вибуху став газопровід у Білоярському районі.
- Крім цього, росіяни 15 травня бідкалися про обстріл населених пунктів Лікоть та Червоний Орач у Курській області. Після цього 600 споживачів набито залишились без світла.