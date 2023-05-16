БпЛА скинув боєприпаси. Внаслідок чого навіть є поранені.

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Як розповів активіст Сергій Стерненко, поранення отримали 5 росіян. Очевидно, у момент роботи безпілотника вони перебували у будівлі ФСБ. Цю інформацію підтверджують і самі окупанти.

Додамо, що раніше у Курській області місцеві бідкалися, що "внаслідок обстрілу" вони залишились без світла. Росіяни кажуть, що наші воїни буцімто обстріляли населені пункти Лікоть та Червоний Орач у Курській області. Цікаво, що такі факти не підкріплені буквально нічим, адже пропагандисти навіть не вказали, якою зброєю "обстріляли" Курську область.

Проте вже заявляють, що "вибухами пошкоджено лінію електропередач". Внаслідок цього 600 споживачів залишились без світла. За даними пропагандистів, нібито ніхто не постраждав. До ремонтних робіт негайно залучили аварійні бригади.

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