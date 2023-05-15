І, звичайно ж, у цьому вже встигли звинуватити Збройні Сили України. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Брянську область "атакували безпілотники"

Як повідомили росЗМІ, "безпілотник атакував" склад із військовою технікою у Брянській області. Вибуховий пристрій був скинутий із БПЛА на дах складу у Суземському районі вранці 14 травня.

Внаслідок вибуху пошкоджено 5 одиниць техніки. Постраждалих немає,

– наплели пропагандисти.

Згодом вони заявили, що ЗСУ буцімто "обстріляли поселення" у Брянській області. Коли на місце приїхали співробітники поліції, на їхній автомобіль нібито "з безпілотника скинули вибуховий пристрій". Внаслідок вибуху було пошкоджено два автомобілі.

"По селу Хоромне було випущено близько 10 снарядів. Внаслідок обстрілу постраждали три сараї та один приватний будинок", – пишуть пропагандисти.

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