І, звичайно ж, у цьому вже встигли звинуватити Збройні Сили України. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми У Воронезькій області дрони атакували військовий полігон: є десятки поранених солдатів
Брянську область "атакували безпілотники"
Як повідомили росЗМІ, "безпілотник атакував" склад із військовою технікою у Брянській області. Вибуховий пристрій був скинутий із БПЛА на дах складу у Суземському районі вранці 14 травня.
Внаслідок вибуху пошкоджено 5 одиниць техніки. Постраждалих немає,
– наплели пропагандисти.
Згодом вони заявили, що ЗСУ буцімто "обстріляли поселення" у Брянській області. Коли на місце приїхали співробітники поліції, на їхній автомобіль нібито "з безпілотника скинули вибуховий пристрій". Внаслідок вибуху було пошкоджено два автомобілі.
"По селу Хоромне було випущено близько 10 снарядів. Внаслідок обстрілу постраждали три сараї та один приватний будинок", – пишуть пропагандисти.
У Росію часто приходить "бавовнятко"
- Нещодавно пропагандисти повідомили, що вночі 10 травня Воронезьку область нібито "атакували безпілотники". Як писали росЗМІ, два "БпЛА", начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння. Внаслідок цього постраждали близько 14 військовослужбовців. Попередньо, загиблих немає.
- Раніше невідомі літальні апарати зафіксували у Московській, Брянській та Курській областях.
- Також пропагандисти заявили, що 9 травня біля Московської області виявили цілих 3 невідомих БПЛА. Усі вони начебто намагалися залетіти у повітряний простір російської столиці.
- Окрім цього, поблизу Кремля вночі 3 травня пролунали потужні вибухи. Місцеві нібито бачили дрон в небі та займання даху будівлі від його влучання.