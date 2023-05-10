Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. За їхніми даними, два "безпілотники" атакували військовий полігон у Воронезькій області.

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Росію знову "атакували дрони"

Як пишуть росЗМІ, два "БПЛА", начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння. Внаслідок цього постраждали близько 14 військовослужбовців. Попередньо, загиблих немає.

Зазначимо, що наразі офіційних підтверджень цьому немає.

Теракт у військовій частині Балашихи

Також стало відомо, що ФСБ нібито затримала 5 осіб за спробу теракту у військовій частині Балашихи.

Так, спецслужби буцімто затримали групу молодих людей, які за допомогою підкопу планували пробратися до підмосковної військової частини. Вони вже розробили план атаки та шляхи відходу, а також заздалегідь перекинули до військової частини інструменти, щоб зробити підкоп. За версією правоохоронців, молодики збиралися підірвати техніку та влаштувати підпал.

Найстаршому із затриманих 20 років, а наймолодшому – 15. Тепер проти молодих людей порушили кримінальну справу – їм може загрожувати від 10 років позбавлення волі.

Росію масово атакую дрони: що відомо