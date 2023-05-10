Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. За їхніми даними, два "безпілотники" атакували військовий полігон у Воронезькій області.
До теми Місцеві бігають у паніці та нервують: Росію масово атакують дрони з неба
Росію знову "атакували дрони"
Як пишуть росЗМІ, два "БПЛА", начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння. Внаслідок цього постраждали близько 14 військовослужбовців. Попередньо, загиблих немає.
Зазначимо, що наразі офіційних підтверджень цьому немає.
Теракт у військовій частині Балашихи
Також стало відомо, що ФСБ нібито затримала 5 осіб за спробу теракту у військовій частині Балашихи.
Так, спецслужби буцімто затримали групу молодих людей, які за допомогою підкопу планували пробратися до підмосковної військової частини. Вони вже розробили план атаки та шляхи відходу, а також заздалегідь перекинули до військової частини інструменти, щоб зробити підкоп. За версією правоохоронців, молодики збиралися підірвати техніку та влаштувати підпал.
Найстаршому із затриманих 20 років, а наймолодшому – 15. Тепер проти молодих людей порушили кримінальну справу – їм може загрожувати від 10 років позбавлення волі.
Росію масово атакую дрони: що відомо
- Нещодавно невідомі літальні апарати зафіксували у Московській, Брянській та Курській областях.
- 26 квітня у місті Курчатові росіяни почули вибухи й характерний свист. За словами пропагандистів, сили російських ППО нібито помітили безпілотник, який летів у напрямку Курської АЕС, однієї з найбільш атомних станцій країни.
- 27 квітня росЗМІ заявили, що безпілотник нібито атакував електропідстанцію у Климівському районі Брянської області. БпЛА начебто був начинений двома гранатами, тому росіяни могли чути вибухи.
- Також 27 квітня невідомий безпілотник помітили також у Підмосков'ї. Як передають російські ЗМІ, мешканці регіону "сильно перелякалися" і повідомили про це у поліцію.
- У Тульській області, що за 250 кілометрів від Москви, впав безпілотник. Це спричинило шалену паніку серед місцевого населення.
- До речі, у Москві збирають чергові групи, які будуть видивлятися в небі безпілотники. В роки німецько-радянської війни була така система – місцева протиповітряна оборона.