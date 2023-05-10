Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. По их данным, два "беспилотника" атаковали военный полигон в Воронежской области.

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Как пишут росСМИ, два "БПЛА", начиненные взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались во время падения. В результате этого пострадали около 14 военнослужащих. Предварительно, погибших нет.

Отметим, что на данный момент официальных подтверждений этому нет.

Теракт в военной части Балашихи

Также стало известно, что ФСБ якобы задержала 5 человек за попытку теракта в военной части Балашихи.

Так, спецслужбы задержали группу молодых людей, которые с помощью подкопа планировали пробраться в подмосковную воинскую часть. Они уже разработали план атаки и пути ухода, а также заранее перебросили в воинскую часть инструменты, чтобы произвести подкоп. По версии правоохранителей, молодые люди собирались взорвать технику и устроить поджог.

Старшему из задержанных 20 лет, а самому младшему – 15. Теперь против молодых людей возбудили уголовное дело – им может грозить от 10 лет лишения свободы.

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