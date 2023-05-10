Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. По их данным, два "беспилотника" атаковали военный полигон в Воронежской области.
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Россию снова "атаковали дроны"
Как пишут росСМИ, два "БПЛА", начиненные взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались во время падения. В результате этого пострадали около 14 военнослужащих. Предварительно, погибших нет.
Отметим, что на данный момент официальных подтверждений этому нет.
Теракт в военной части Балашихи
Также стало известно, что ФСБ якобы задержала 5 человек за попытку теракта в военной части Балашихи.
Так, спецслужбы задержали группу молодых людей, которые с помощью подкопа планировали пробраться в подмосковную воинскую часть. Они уже разработали план атаки и пути ухода, а также заранее перебросили в воинскую часть инструменты, чтобы произвести подкоп. По версии правоохранителей, молодые люди собирались взорвать технику и устроить поджог.
Старшему из задержанных 20 лет, а самому младшему – 15. Теперь против молодых людей возбудили уголовное дело – им может грозить от 10 лет лишения свободы.
Россию массово атакую дроны: что известно
- Недавно неизвестные летательные аппараты зафиксировали в Московской, Брянской и Курской областях.
- 26 апреля в городе Курчатове россияне услышали взрывы и характерный свист. По словам пропагандистов, силы российских ПВО якобы заметили летевший в направлении Курской АЭС беспилотник одной из самых атомных станций страны.
- 27 апреля росСМИ заявили, что беспилотник якобы атаковал электроподстанцию в Климовском районе Брянской области. БпЛА якобы был начинен двумя гранатами, поэтому россияне могли слышать взрывы.
- Также 27 апреля неизвестный беспилотник был замечен также в Подмосковье. Как передают российские СМИ, жители региона "сильно перепугались" и сообщили об этом в полицию.
- В Тульской области, что в 250 километрах от Москвы, упал беспилотник. Это привело к безумной панике среди местного населения.
- Кстати, в Москве собирают дежурные группы, которые будут высматривать в небе беспилотники. В годы Великой Отечественной войны была такая система – местная противовоздушная оборона.