Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт и аналитик Андрей Харук. Он объяснил, будет ли эффективна такая "новая российская ПВО".

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Будут бить в рельсы

В прошлом веке были дежурные группы, которые находились на крышах домов и отслеживали вражеские самолеты, напомнил Андрей Харук. Россия вернулась к такой же системе, но смысла в ней ни одного.

В этом нет смысла, если нет системы оповещения. Может, рельсы повесят и они будут в них бить. Может, россияне собезьянничают и в своих "Госуслугах" откроют какое-то оповещение. Но реально – это свидетельство того, что россияне осознали незащищенность Москвы, которая является самым безопасным городом в плане ПВО. Война постучала и в их окошки,

– отметил он.

Эксперт добавил, что появление в небе над российскими городами беспилотников и их падение хоть пока и не приносит им какого-либо материального ущерба, впрочем очень хорошо влияет на психику. И это определенно плюс.

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