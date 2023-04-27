Следует отметить, что это уже не первый случай, когда над Россией летают неизвестные БпЛА. Местные правоохранители активно ищут причастных к запуску дронов. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.

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Неизвестный БпЛА пытался атаковать Курскую АЭС

Вечером 26 апреля в городе Курчата россияне услышали взрывы и характерный свист. По словам российских пропагандистов, силы российских ПВО якобы заметили летевший в направлении Курской АЭС беспилотник, одной из самых атомных станций страны.

В области вроде бы сразу сработал сигнал воздушной тревоги. Россияне также отметили, что дроны летели на малой высоте, однако противовоздушная оборона успешно сбила их. Пропагандисты сразу же обвинили в атаке ВСУ и подчеркнули, что пострадавших и разрушений нигде нет.

В Брянской области тоже немного "тревожно"

Днем 27 апреля российские медиа сообщили, что беспилотник якобы атаковал электроподстанцию в Климовском районе Брянской области. БпЛА вроде бы был начинен двумя гранатами, поэтому россияне могли слышать взрывы.

Кроме этого, российские пропагандисты подчеркнули, что незначительные повреждения якобы получила линия электропередач подстанции. Пострадавших, по словам россиян, вроде бы нет.

Москву целый день атакуют дроны

27 апреля неизвестный добрый беспилотник был замечен также в Подмосковье. Как передают российские СМИ, жители региона "сильно перепугались" и сообщили об этом в полицию. Сейчас российские правоохранители вроде бы выясняют, откуда взялся этот дрон.

В Подмосковье заметили дрон: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что экипаж приземлявшегося в российский аэропорт Домодедово самолета заметил неизвестный дрон в опасной близости во время полета. В сети пишут, что борт летел из Уфы в Москву.

Командир самолета заметил белый беспилотник на высоте около 2 тысяч метров, однако все же решил совершить посадку, как и планировалось. Борт успешно сел, жертв и пострадавших вроде бы нет.

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