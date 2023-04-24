В Богородском округе и Павло-Посадском городском округе, оба в Подмосковье, 24 апреля обнаружили еще 2 дрона. Об этом пишут российские СМИ.

К теме Довольно серьезное оружие, – Воздушные силы о БПЛА с 17 килограммами упавшей под Москвой взрывчатки

Квадрокоптер с камерой обнаружили неподалеку от места падения дрона со взрывчаткой

В силовых структурах России сообщили, что в нескольких километрах от места падения беспилотника самолетного типа в Богородском округе Подмосковья обнаружили небольшой квадрокоптер с камерой.

По одной из версий оккупантов, этот квадрокоптер мог корректировать огонь беспилотника со взрывчаткой, упавшего неподалеку.

Справка. В ночь на 24 апреля севернее Москвы упал 85-килограммовый БпЛА. Российские СМИ заявили, что он похож на UJ-22 Airborne и был начинен 17 килограммами взрывчатки. По их словам, он упал из-за того, что кончился запас топлива и мог пролететь 800 километров.

В нескольких километрах от упавшего в лесополосе беспилотника украинского производства возле одного из домов в СНО "Таганский Восточный" найден небольшой квадрокоптер с камерой. В настоящее время обрабатывается версия, что он мог выполнять функцию коррекции самолетного беспилотника в режиме онлайн,

– сообщили в ведомстве.

Интересно, что флешки внутри дрона не было. При этом оккупанты заметили, что пролететь так далеко, как UJ-22, он не может по характеристикам. Значит, запустили его где-то недалеко от места падения.

В соседнем округе обнаружили БПЛА с парашютами

Также в Павлово-Посадском городском округе был обнаружен беспилотник с двумя парашютами. Беспилотник увидел 47-летний местный житель.

Дрон спустился на двух парашютах рядом с его участком – в дом, в котором никто не живет. В России сообщили, что взрывчатых веществ и взрывных устройств на нем не обнаружено. Внешне он напоминает российский БПЛА "Орлан-10".



Дрон, спустившийся на парашютах / местные СМИ