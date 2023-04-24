У Богородському окрузі та Павло-Посадському міському окрузі, які обидва у Підмосков'ї, 24 квітня виявили ще 2 дрони. Про це пишуть російські ЗМІ.
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Квадрокоптер з камерою виявили неподалік місця падіння дрона з вибухівкою
У силових структурах Росії повідомили, що за кілька кілометрів від місця падіння безпілотника літакового типу у Богородському окрузі Підмосков'я знайшли невеликий квадрокоптер із камерою.
За однією з версій окупантів, цей квадрокоптер міг корегувати вогонь безпілотника з вибухівкою, який впав неподалік.
За кілька кілометрів від безпілотника українського виробництва, що впав у лісосмузі, біля одного з будинків у СНТ "Таганський Східний" знайдено невеликий квадрокоптер з камерою. Наразі опрацьовується версія, що він міг виконувати функцію коригування літакового безпілотника у режимі онлайн,
– повідомили у відомстві.
Цікаво, що флешки всередині дрона не було. При цьому окупанти зауважили, що пролетіти так далеко, як UJ-22, він не може за характеристиками. Отже, запустили його десь неподалік від місця падіння.
У сусідньому окрузі виявили БпЛА з парашутами
Також у Павлово-Посадському міському окрузі виявили безпілотник із двома парашутами. Безпілотник побачив 47-річний місцевий житель.
Дрон спустився на двох парашутах поряд із його ділянкою – до будинку, в якому ніхто не живе. У Росії повідомили, що вибухових речовин та вибухових пристроїв на ньому не виявили. Зовнішньо він нагадує російський БпЛА "Орлан-10".
Дрон, який спустився на парашутах / місцеві ЗМІ