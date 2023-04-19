Россияне жалуются, что здание военкомата в Брянской области атаковал беспилотник. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз, передает 24 Канал.
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Очередные сетования россиян
Он утверждает, что дрон атаковал военкомат городского округа Новозыбков. Богомаз традиционно обвинил в атаке ВСУ.
По его словам, здание частично повреждено, выбиты стекла. Сообщается также, что обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы, добавил он.
В сети распространили видео, пропагандисты утверждают, что на кадрах "атака по военкомату".
Россиян снова атакуют беспилотники: смотрите видео
Мощная "бавовна" на Пасху
- В ночь на 17 апреля в приграничных областях России громко праздновали Пасху. Кроме Белгорода, "бавовна" посетила и Курскую область.
- В Белгородскую ТЭС прилетел беспилотник. Российские телеграм-каналы сообщили о пожаре на подстанции.
- Также известно, что в результате попадания БПЛА по ТЭС часть Белгорода осталась без света. Мониторинговые службы отметили, что ТЭС поразил беспилотник неизвестного происхождения. Местные каналы пишут, что это не единственный БПЛА.
- Конечно, пропагандисты начали активно говорить о "работе" ПВО. Впоследствии стало известно, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксировано 2 пожара на гражданских объектах.
- Что касается Курской области, то, по информации российских СМИ, взрывы раздавались в Глушковском районе, граничащем с Украиной. Говорят, что взрывы в Курщине прогремели около 00:30 ночи. В сети распространили видео, на котором слышен сильный взрыв. Впоследствии "хлопок" звучал немного тише.