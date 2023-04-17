Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, такая паника у россиян возникла после взрывов под Тулой.

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В Тульскую область массово свозят ПВО

Жданов отметил, что за минувшие сутки в Тульской области зафиксировали массовое прибытие средств противовоздушной обороны разных видов, в том числе – комплексов РЭБ.

Они расставляют средства ПВО в Тульской области. На позиции выводят ЗРК "Панцирь-С1", ЗРК "С-300" дальнего радиуса действия, а также комплекс РЭБ "Поле-21" для борьбы с дронами,

– заметил он.

Военный эксперт предположил, что россияне боятся из-за нескольких взрывов, произошедших в марте этого года в Тульской области, поэтому массово устанавливают средства ПВО в регионе.

Жданов о средствах ПВО в Тульской области: смотрите видео

Взрывы в Тульской области: главное