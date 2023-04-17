Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, така паніка у росіян виникла після вибухів під Тулою.
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У Тульську область масово звозять ППО
Жданов зазначив, що за минулу добу у Тульській області зафіксували масове прибуття засобів протиповітряної оборони різних видів, у тому числі – комплекси РЕБ.
Вони розставляють засоби ППО у Тульській області. На позиції виводять ЗРК "Панцирь-С1", ЗРК "С-300" далекого радіусу дії, а також комплекс РЕБ "Поле-21" для боротьби з дронами,
– зауважив він.
Військовий експерт припустив, що росіяни бояться через кілька вибухів, які сталися у березні цього року в Тульській області, тому масово встановлюють засоби ППО у регіоні.
Жданов про засоби ППО у Тульській області: дивіться відео
Вибухи у Тульській області: головне
- У Тульській області Росії 2 березня стався потужний вибух неподалік вулиці Молодіжна у селищі Березовський близько 8 ранку. Його почули всі місцеві жителі. За їхніми словами, від вибуху затремтіли будинки. Згодом в лісі виявили вирву діаметром у 1,5 метра. Навколо все засипало попелом і лежали тіла птахів.
- Деякі пропагандистські ЗМІ повідомляли, що вирва у лісосмузі біля селища Березовський у Тульській області утворилася, попередньо, від попадання боєприпасу.
- У Тульській області, а саме – у місті Киреєвську, 26 березня розцвіла "бавовна". Російські телеграм-канали писали про те, що там повибивало вікна та утворило глибоку вирву.
- Майже одразу після цвітіння "бавовни" певні інформаційні канали зазначили, що це нібито "жорстко приземлився" безпілотник Ту-141 "Стриж", який і утворив величезну вирву, і спричинив потужну хвилю, що повибивала вікна в житлових будинках.
- Спершу були повідомлення про те, що внаслідок осколкових поранень постраждало 2 людей – хлопець та дівчина 2002 та 2006 років народження. Проте згодом кількість потерпілих зросла до трьох осіб – хоча й травми в усіх доволі легкі.