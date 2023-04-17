Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, така паніка у росіян виникла після вибухів під Тулою.

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У Тульську область масово звозять ППО

Жданов зазначив, що за минулу добу у Тульській області зафіксували масове прибуття засобів протиповітряної оборони різних видів, у тому числі – комплекси РЕБ.

Вони розставляють засоби ППО у Тульській області. На позиції виводять ЗРК "Панцирь-С1", ЗРК "С-300" далекого радіусу дії, а також комплекс РЕБ "Поле-21" для боротьби з дронами,

– зауважив він.

Військовий експерт припустив, що росіяни бояться через кілька вибухів, які сталися у березні цього року в Тульській області, тому масово встановлюють засоби ППО у регіоні.

Жданов про засоби ППО у Тульській області: дивіться відео

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