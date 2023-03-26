Близько 16:00 (за київським часом), 26 березня, у місті Киреєвськ в Тульському району було неспокійно через візит "бавовнятка". 24 Канал інформує про те, як цей вибух висвітлювали ворожі ЗМІ.

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Снаряд чи безпілотник

Майже одразу після цвітіння "бавовни" певні інформаційні канали зазначили, що це нібито "жорстко приземлився" безпілотник Ту-141 "Стриж", який і утворив величезну вирву, і спричинив потужну хвилю, що повибивала вікна в житлових будинках.

Діаметр вирви, утвореної після вибуху дрона, за даними (телеграм-каналу – 24 Канал) "База", від 10 до 15 метрів, глибина вирви майже 8 метрів,

– йдеться в повідомленні.

Разом з тим такий собі ресурс Readovka почав спершу розповідати про те, що нібито це ніякий не дрон, а снаряд з часів Другої світової війни, що раптово здетонував. Хоча через деякий час почали з'являтись на цьому телеграм-каналі також повідомлення про те, що "бавовну" спричинив таки безпілотник.



Ворожі ЗМІ пишуть про те, що здетонував снаряд / Скриншот 24 Каналу з телеграму



Пропагандисти уже заявлять, що вибухнув безпілотник з боєприпасом / Скриншот 24 Каналу з російського телеграм-каналу

Вибух під Тулою: інші деталі цього інциденту

Спершу були повідомлення про те, що внаслідок осколкових поранень постраждало 2 людей – хлопець та дівчина 2002 та 2006 років народження. Проте згодом кількість потерпілих зросла до трьох осіб – хоча й травми в усіх доволі легкі, як зазначають ЗМІ.

Окрім того, телеграм-канали писали про те, що загальний радіус ураження дроном території через цю "бавовну" – близько пів кілометра (500 метрів).

Уже о 17:20 ворожі правоохоронці підтвердили, що до цього інциденту причетний саме безпілотний літальний апарат.

Вибух під Тулою 26 березня: дивіться відео з ворожих ЗМІ

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