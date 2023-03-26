Около 16:00 (по киевскому времени), 26 марта, в городе Киреевске в Тульском районе было неспокойно из-за визита "хлопка". 24 Канал информирует о том, как этот взрыв освещали вражеские СМИ.

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Снаряд или беспилотник

Почти сразу после цветения "хлопка" определенные информационные каналы отметили, что это якобы "жестко приземлился" беспилотник Ту-141 "Стриж", который и образовал огромную воронку, и вызвал мощную волну, выбившую окна в жилых домах.

Диаметр воронки, образованной после взрыва дрона, по данным (телеграм-канала – 24 Канал) "База", от 10 до 15 метров, глубина воронки почти 8 метров,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем эдакий ресурс Readovka начал сначала рассказывать о том, что якобы это никакой не дрон, а внезапно сдетонировавший снаряд со времен Второй мировой войны. Хотя через некоторое время начали появляться на этом телеграм-канале также сообщения о том, что "хлопок" вызвал беспилотник.



Вражеские СМИ пишут о том, что сдетонировал снаряд / Скриншот 24 Канала з телеграму



Пропагандисты уже заявят, что взорвался беспилотник с боеприпасом / Скриншот 24 Канала из российского телеграм-канала

Взрыв под Тулой: другие детали этого инцидента

Сначала были сообщения о том, что в результате осколочных ранений пострадали 2 человека – парень и девушка 2002 и 2006 годов рождения. Однако впоследствии количество пострадавших возросло до трех человек – хотя травмы у всех довольно легкие, как отмечают СМИ.

Кроме того, телеграм-каналы писали о том, что общий радиус поражения дроном территории из-за этого "хлопка" – около полукилометра (500 метров).

Уже в 17:20 вражеские правоохранители подтвердили, что к этому инциденту причастен именно беспилотный летательный аппарат.

Взрыв под Тулой 26 марта: смотрите видео с вражеских СМИ

Последствия "хлопка" в Тульском районе России: просматривайте ролик из соцсетей

Вражеские СМИ не могут определиться, что стало причиной взрыва – снаряд или БПЛА: смотрите видео с телеграм-каналов