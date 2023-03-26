В пятницу, 26 марта, российские телеграм-каналы сообщили, что около 16:00 по киевскому времени "хлопок" пришел близ Тулы в город Киреевск. Из-за этого на улице Дорожников выбило стекла, а также на территории одного из частных домов появилась воронка. Об этом информирует 24 Канал.

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Что известно о пострадавших

По предварительной информации, два человека получили травмы (парень и девушка 2002 и 2006 года рождения) – их порезало обломками стекла. Впоследствии пропагандисты констатировали, что медики оказали молодому человеку помощь на месте происшествия, а девушка была доставлена в больницу – ее жизни ничего не угрожает.

Через некоторое время вражеские телеграм-каналы написали, ссылаясь на официальные источники, что на самом деле пострадали три человека. Однако все отделались легкими ранениями.

Российские правоохранители говорят о дроне

Около 17:20 российские СМИ сообщили со ссылкой на правоохранительные органы, что причиной взрыва стал беспилотник.

Вероятно, упал неизвестный беспилотник. От взрыва пострадали не менее восьми домов и два человека. Взрыв произошел в 35 километрах от Тулы. Грохот слышал весь райцентр: задрожали стены и окна. После этого жители обнаружили воронку возле жилых домов,

– также раньше писали вражеские СМИ.

В городе близ Тулы прогремел взрыв: смотрите видео из соцсетей

Последствия "хлопка" возле Тулы: смотрите ролик из соцсетей (18+, есть нецензурная лексика)

Воронка возле дома в городе Тульского района: просматривайте видео из телеграм-каналов

Обратите внимание! Пропагандисты пишут, что упал беспилотный летательный аппарат Ту-141 "Стриж". Кроме того, они отмечают, что глубина воронки, вероятно, от 6 до 9 метров, а диаметр – от 10 до 15 метров. Вместе с тем общий радиус поражения территории вследствие этого взрыва – около 500 метров.

Из роликов, распространяемых сетью, можно понять, что оккупанты очень встревожены и обеспокоены тем, что произошло.

Как он (дрон – 24 Канал) сюда долетел вообще? А как дроны долетают?

– спрашивают друг друга россияне во время диалога.

Под Тулой россияне не понимают, как туда долетел дрон: смотрите видео из вражеских СМИ

Другая версия событий: мог сдетонировать снаряд

Как писали определенные анонимные телеграм-каналы, кроме дрона, причиной "хлопка" мог быть снаряд еще со времен Второй мировой войны, который внезапно сдетонировал.

В Тульской области раздался взрыв – по сообщениям очевидцев, он был достаточно силен, во многих частных домах вылетели окна. На имеющихся кадрах с последствиями взрыва видно, что следов БПЛА нет,

– пишут некоторые вражеские источники.

Напоследок вспомним, что это уже третий подобный инцидент в Тульской области за март: