У п'ятницю, 26 березня, російські телеграм-канали повідомили, що близько 16:00 за київським часом "бавовнятко" завітало поблизу Тули, у місто Киреєвська. Через це на вулиці Дорожників повибивало шибки, а також на території одного з приватних будинків з'явилася вирва. Про це інформує 24 Канал.

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Причину вибуху встановлюють

За попередньою інформацією, дві людини отримали травми (хлопець та дівчина 2002 та 2006 року народження) – їх порізало уламками скла. Однак усі причини "бавовни" станом на 16:40 встановлюють відповідні органи – на місці події працюють оперативні служби.

Ймовірно, впав невідомий безпілотник. Від вибуху постраждали не менше восьми будинків і дві людини. Вибух стався за 35 кілометрів від Тули. Гуркіт чув весь райцентр: затремтіли стіни та вікна. Після цього мешканці виявили вирву біля житлових будинків,

– пишуть ворожі ЗМІ.

У місті поблизу Тули прогримів вибух: дивіться відео зі соцмереж

Наслідки "бавовни" Тулі: дивіться ролик зі соцмереж (18+, є нецензурна лексика)

Вирва біля будинку в місті Тульського району: переглядайте відео з телеграм-каналів

З роликів, що поширюються мережею, можна зрозуміти, що окупанти дуже стривожені та збентежені через те, що відбулось.

Як він (дрон – 24 Канал) сюди долетів взагалі? А як дрони долітають?

– питають один одного росіяни під час діалогу.

Під Тулою росіяни не розуміють, як туди долетів дрон: дивіться відео з ворожих ЗМІ