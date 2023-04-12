На початку 2023 року на будівлях у центрі Москви почали встановлювати комплекси протиповітряної оборони. Масове розгортання комплексів ППО – це, ймовірно, відповідь на потенційну загрозу ударів безпілотниками по стратегічних об'єктах в глибині територій Росії. 24 Канал пояснює, чому на тлі "загрози з неба" росіяни почали скасовувати святкові паради до 9 травня.

До теми У російських містах скасовують паради до 9 травня

Удар по безпеці

Старт флешмобу дали прифронтові області – Курська та Білгородська. Офіційна причина – вимоги безпеки.

Можу сказати вже зараз, що параду не буде, щоб не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки і військовослужбовців у центрі Бєлгорода,

– губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков краде в росіян таке улюблене "свято".

Потенціал у флешмобу великий і до нього долучився навіть речник оголошеного в міжнародний розшук президента Росії Дмітрій Пєсков. Він заявив, що в Москві парад точно відбудеться, але за інші регіони не впевнений.

Це прерогатива глав регіонів. Вони схвалюють рішення, виходячи з інтересів забезпечення безпеки громадян. Це головний і єдиний пріоритет. Щодо головного параду — він готується, планується,

– Пєсков 10 квітня робить гарну міну за поганої гри.



Речник Путіна запевняє, що головний парад у Москві точно буде / фото росЗМІ

У вакуумі цитата Пєскова цілком правильна, але вона стосується не демократичної держави, де регіони мають власну думку та голос, а безпека громадян є найвищим пріоритетом держави.

Для Росії все це не працює, адже там панує авторитарна диктатура, де так звані "губернатори" відіграють роль ординських баскаків, замість громадян – підлеглі, а пріоритетність їхньої безпеки нікого не цікавить взагалі. Це реалії сучасної Росії.

До речі, співзасновник Monobank і виробник безпілотників "Довбуш" Андрій Яценко оголосив премію на суму 20 мільйонів гривень за цікаве спецзавдання. Відповідну пропонують тому, хто 9 травня приземлить БпЛА на Червоній площі в Москві.



Яценко поставив умову, що безпілотник має бути з українськими гаслами: "Слава Україні – Героям Слава". За його словами, це потрібно для того, щоб він розумів, хто з виробників долетів, а хто – ні.

На росіян чекає розрив шаблону

Воєнний парад до 9 травня, салют і марш "безсмертного полку" – основні елементи місцевого культу мертвих, також відомого як "скрєпа" та "побєдобєсіє".

За часів Путіна Росія приватизувала перемогу коаліції над нацистами в Другій світовій війні та оголосила себе єдиним переможцем. Сам Путін неодноразово говорив, що росіяни перемогли б Гітлера навіть самотужки, тобто без лендлізу й колишніх республік (колоній).

Ця брехня лягла в основу громадянської релігії, яка приписує "пишатися дідами" та бути готовими до того, що вождь дасть команду: "можемо повторити”. Воєнні паради в цій схемі відповідали за вироблення умовних рефлексів, а тому стали дуже важливими для росіян. І ось раптом цей ланцюг розривається. І це якось не по-дідівськи.

Відзначимо, що "діди" провели воєнний парад 7 листопада 1941 року на Червоній площі, фактично під носом у "Люфтваффе".

Зверніть увагу! Пізніше пропаганда зробить цей епізод центральним у міфі про перемоги в битві за Москву та десятиліттями розповідатими про колони добровольців, які просто з параду йшли маршем на фронт (добре, що було недалеко).



Російська пропаганда у 2023 року такої розкоші не матиме, адже їй доведеться пояснювати, чому переривається традиція та завдається потужний удар по сакральності влади та царя.

Самі ж росіяни вже активно досліджують різницю між святковим салютом, роботою ППО та "прильотами", пильно стежать за повідомленнями про безпілотники у Підмосков'ї чи десь на Волзі, а також з острахом згадують про "бавовну", "агресивний блок НАТО" та його посилення на Півночі.

А де ж зброя часів "дідів"?

У скасування парадів є й інші причини. Прагматичні. Багато років поспіль це були ефектні іміджеві воєнні шоу – зі синхронним ходінням людей в формі під урочисту та пафосну музику, а також презентація красивої зброї та техніки. Завдяки таким парадам світ дізнався про диво-танк "Армата" та про ще чимало інших вигадок росіян. Все це працювало на створення міфу про "Другу армію світу".



Танк Т-14 "Армата" заглох на репетиції параду в Москві / фото dpa

Втім, за понад рік вторгнення в Україну цей міф було знищено. Російське воїнство виявилось армією мародерів та воєнних злочинців, еліту з числа тих же учасників парадів було знищено, як і більшість військової техніки. Фото розбитих парадних варіантів танків та іншої техніки бачимо мало не щодня. Ця техніка взагалі не повинна була з'явитися на фронті, проте в окупантів зараз величезні проблеми, а тому в бій кидають останні резерви, зокрема, паркетні танки.

До теми Як і чим військова техніка НАТО переважає російську

Натомість зразки зброї, якою треба було всім росіянам пишатися, а решті світу – боятися, на фронт так і не доїхала, адже виявилась не більше як карго-культом. Де зараз усі ці "Армати", "Термінатори", невже знову буде нельотна погода для літака "судного дня" Іл-80 (як 9 травня 2022).

Виходом для росіян було б залучення для параду техніки часів "дідів", але є проблема –вона на відновленні, адже готується до поїздки в Україну (на вірну смерть), а тому, вибачайте, без парадів. У таких умовах, дійсно, непоганим варіантом є скасувати парад, щоб просто не ганьбитися. Відмазка ж під рукою – варто лише згадати про "безпеку громадян", якою раніше "чомусь" відверто нехтували, а тепер раптом згадали.

Святкувати нічого – наступні паради будуть під гасла української перемоги

Ще одна причина скасування парадів – те, що святкувати особливо й нічого. Натомість, існує доволі великий ризик перетворення "параду перемоги" на "парад переможених". Так вже було у вересні 2022 року, коли Путін яскраво відсвяткував 875-річчя Москви, а в цей час російська армія тікала з-під Харкова та Балаклії.

Також 1 жовтня 2022 року росіяни святкували анексію чотирьох українських областей під гаслом "Разом назавжди", а вже за кілька тижнів тікали з Херсона.

Нині ж воєнні паради в Росії можуть синхронізуватися з українським контрнаступом, який поставить крапку на стражданнях окупантів в Україні. Можливо, наступні паради в Росії вже будуть проходити з гаслами "Слава Україні! Героям слава!"

Можливо, Путін хоче, щоб усе це виглядало, як виступ оркестру Гартлі на "Титаніку", втім, напрошується геть інша паралель. Воєнний парад на 9 травня в Росії стає таким собі косплеєм на описані в біблійній книзі Даниїла "бенкети Валтасара".

Довідково! Вавилонський цар Валтасар був впевнений у міцності стін свого міста, а тому влаштував бенкет у той час, як мури Вавилону штурмували перси. У підсумку царя зрадили власні піддані – вавилонські жреці відчинили ворота завойовникам і величний Вавилон був підкорений за одну ніч. Самого ж Валтасара знайшли мертвим у власному (бункері) палаці під ранок.

Хто тут Валтасар, а що є сучасний Вавилоном – зрозуміло, а от хто наважиться взяти на себе роль жреців – наразі відкрите питання.