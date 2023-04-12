В начале 2023 года на зданиях в центре Москвы начали устанавливать комплексы противовоздушной обороны. Массовое развертывание комплексов ПВО – это, по всей вероятности, ответ на потенциальную угрозу ударов беспилотниками по стратегическим объектам в глубине территорий России. 24 Канал объясняет, почему на фоне "угрозы с неба" россияне начали отменять праздничные парады к 9 мая.

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Удар по безопасности

Старт флешмоба дали прифронтовые области – Курская и Белгородская. Официальная причина – требования безопасности.

Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода.

– губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ворует у россиян такой любимый "праздник".

Потенциал у флешмоба большой и к нему присоединился даже спикер объявленного в международный розыск президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что в Москве парад точно состоится, но в других регионах не уверен.

Это прерогатива глав регионов. Они одобряют решения исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада — он готовится, планируется,

– Песков 10 апреля делает хорошую мину при плохой игре.



Спикер Путина уверяет, что главный парад в Москве точно будет / фото росСМИ

В вакууме цитата Пескова вполне правильна, но касается не демократического государства, где регионы имеют собственное мнение и голос, а безопасность граждан является наивысшим приоритетом государства.

Для России все это не работает, ведь там царит авторитарная диктатура, где так называемые "губернаторы" играют роль ордынских баскаков, вместо граждан – подчиненные, а приоритетность их безопасности никого не интересует вообще. Это реалии современной России.

Кстати, соучредитель Monobank и производитель беспилотников "Довбуш" Андрей Яценко объявил премию на сумму 20 миллионов гривен за интересную спецзадачу. Соответствующую предлагают тому, кто 9 мая приземлит БПЛА на Красной площади в Москве.



Яценко поставил условие, что беспилотник должен быть с украинскими лозунгами: "Слава Украине – Героям Слава". По его словам, это нужно для того, чтобы он понимал, кто из производителей долетел, а кто нет.

Россиян ждет разрыв шаблона

Военный парад к 9 мая, салют и марш "бессмертного полка" основные элементы местного культа мертвых, также известного как "скрепа" и "победобесие".

При Путине Россия приватизировала победу коалиции над нацистами во Второй мировой войне и объявила себя единственным победителем. Сам Путин неоднократно говорил, что россияне победили бы Гитлера даже своими силами, то есть без лендлиза и бывших республик (колоний).

Эта ложь легла в основу гражданской религии, приписывающей "гордиться дедами" и быть готовыми к тому, что вождь даст команду: "можем повторить". Военные парады в этой схеме отвечали за выработку условных рефлексов, а потому стали очень важными для россиян. И вот вдруг эта цепь разрывается, и это как-то не по-дедовски.

Отметим, что "деды" провели военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, фактически под носом у Люфтваффе.

Обратите внимание! Позже пропаганда сделает этот эпизод центральным в мифе о победах в битве за Москву и десятилетиями будет рассказывать о колоннах добровольцев, прямо из парада шедших маршем на фронт (хорошо, что было недалеко).



У российской пропаганды в 2023 году такой роскоши не будет, ведь ей придется объяснять, почему прерывается традиция и наносится мощный удар по сакральности власти и царя.

Сами же россияне уже активно исследуют разницу между праздничным салютом, работой ПВО и "прилетами", внимательно следят за сообщениями о беспилотниках в Подмосковье или где-то на Волге, а также со страхом вспоминают о "хлопке", "агрессивном блоке НАТО" и его усилении на Севере.

А где же оружие времен "дедов"?

У отмены парадов есть и другие причины. Прагматические. Много лет подряд это были эффектные имиджевые военные шоу. с синхронным хождением людей в форме под торжественную и пафосную музыку, а также презентация красивого оружия и техники. Благодаря таким парадам мир узнал про чудо-танк "Армата" и еще многие другие выдумки россиян. Все это работало на создание мифа о "Второй армии мира".



Танк Т-14 "Армата" заглох на репетиции парада в Москве.

Впрочем, за более чем год вторжения в Украину этот миф был уничтожен. Российское воинство оказалось армией мародеров и военных преступников, элита из числа тех же участников парадов была уничтожена, как и большинство военной техники. Фото разбитых парадных вариантов танков и другой техники видим почти каждый день. Эта техника вообще не должна была появиться на фронте, однако у окупантов сейчас огромные проблемы, а потому в бой бросают последние резервы, в частности, паркетные танки.

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В то же время образцы оружия, которым надо было всем россиянам гордиться, а остальному миру – бояться, на фронт так и не доехала, ведь оказалась не более чем карго-культом. Где сейчас все эти "Арматы", "Терминаторы", неужели опять будет нелетная погода для самолета "судного дня" Ил-80 (как 9 мая 2022 года).

Выходом для россиян было бы привлечение для парада техники времен "дедов", но есть проблема – она на восстановлении, ведь готовится к поездке в Украину (на верную смерть), а потому, простите, без парадов. В таких условиях действительно неплохим вариантом является отменить парад, чтобы просто не позориться. Отмазка под рукой – стоит лишь упомянуть о "безопасности граждан", которой раньше "почему-то" откровенно пренебрегали, а теперь вдруг упомянули.

Праздновать нечего – следующие парады будут под лозунги украинской победы

Еще одна причина отмены парадов – то, что праздновать особенно и нечего. В то же время существует довольно большой риск превращения "парад победы" в "парад проигравших". Так было уже в сентябре 2022 года, когда Путин ярко отпраздновал 875-летие Москвы, а в это время российская армия бежала из-под Харькова и Балаклеи.

Также 1 октября 2022 года россияне праздновали аннексию четырех украинских областей под лозунгом "Вместе навсегда", а уже через несколько недель убегали из Херсона.

Сейчас военные парады в России могут синхронизироваться с украинским контрнаступлением, которое поставит точку на страданиях оккупантов в Украине. Возможно, следующие парады в России уже будут проходить с лозунгами "Слава Украине! Героям слава!"

Возможно, Путин хочет, чтобы все это выглядело, как выступление оркестра Хартли на "Титанике", впрочем, напрашивается совершенно другая параллель. Военный парад на 9 мая в России становится неким косплеем на описанные в библейской книге Даниила "пиры Валтасара".

Справочно! Вавилонский царь Валтасар был уверен в прочности стен своего города, а потому устроил пир в то время, как вавилонские стены штурмовали персы. В итоге царя предали собственные подданные – вавилонские жрецы открыли ворота завоевателям и величественный Вавилон был покорен за одну ночь. Самого же Валтасара нашли мертвым в собственном (бункере) дворце под утро.

Кто здесь Валтасар, а что современный Вавилон – понятно, а вот кто решится взять на себя роль жрецов – сейчас открытый вопрос.