Военные потенциалы НАТО и России отличаются кардинально как по количеству, так и по техническим характеристикам. Североатлантический альянс имеет преимущество во всех компонентах. В некоторых ключевых позициях, таких как ракетные войска, авиация и флот, преимущество НАТО слишком очевидно. 24 канал продолжает анализировать и сравнивать лучшие образцы военной техники Альянса и России.

Актуально Станет ли новый "Рамштайн" оружием контрнаступления ВСУ

Финансовые ресурсы стран НАТО и их влияние ни в какое сравнение не идут с российскими. Совокупный оборонный бюджет стран НАТО – 1,3 триллиона долларов в год. В России на эти цели выделяют около 60 миллиардов долларов. Кроме того, страны НАТО контролируют львиную долю финансов в мире.

Обратите внимание! Гражданский бюджет Альянса на следующий год установлен на уровне 370,8 миллиона евро (на 27,8% больше, чем в 2022-м), а военный – на уровне 1,96 миллиарда евро (на 25,8% больше).

Танковая лихорадка, или Почему стоит вспомнить "Бурю в пустыне"

После нескольких дней неопределенности, по итогам "Рамштайн-8", участники антироссийской коалиции согласовали свои позиции по предоставлению Украине танков. Таким образом, вскоре танковый парк ВСУ, ранее состоявший из де-факто советских танков, получит натовские машины – американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

В XXI веке тяжело ждать римейка Курской баталии 1943 года, другими словами лобового столкновения танковых армад, впрочем, сравнений избежать тяжело. Главное, что следует понимать о танках, которые вскоре получат ВСУ – они разрабатывались в годы "Холодной войны" специально для борьбы и уничтожения советских образцов. После победы процесс усовершенствования и модернизации не прекращался, это касается внедрения систем активной защиты, управления огнем и т.д.

Эти танки прелбладают над советскими (а современные российские танки – это, фактически, одно и то же) по большинству показателей и будут иметь преимущество на поле боя над врагом. Это доказали Abrams 26 февраля 1991 года, когда американцы во время операции "Буря в пустыне" в большом танковом сражении разгромили танковые дивизии Саддама Хусейна, вооруженные советскими танками Т-55 и Т-72.

Уничтоженный иракский советский танк (слева) и американские Abrams / фото US Navy/PHC DW Holmes II

Впрочем, основной причиной победы было даже не преимущество в качестве и количестве боевых машин, а в мастерстве военного боя.

Основные характеристики танка M1 A2 Abrams / Инфографика 24 Канала

Значительную роль сыграло образцовое взаимодействие разных родов войск, в частности танков, авиации и пехоты (ее мобильность обеспечили БМП М2 Bradley), эффективное применение ракет и ПЗРК как средства поражения вражеских танков, а также обучение воинов, готовых ко всем сюрпризам, которым научили иракцев советские инструкторы. Именно этого сейчас ждут от ВСУ. В то же время российская армия словно ставит своей целью воспроизведение худших практик предыдущих эпох. В частности, не только времен "Бури в пустыне", но и Второй мировой.

Пожалуй, можно и не проводить прямые параллели с танковым сражением в июне 1941 года под Дубном, когда советское командование бездарно потеряло около 2 500 своих лучших танков и тысячи квалифицированного персонала из-за проблем с логистикой и связью, отсутствия преимущества в воздухе, катастрофических пробелов в управлении войсками, нехватки должной мотивации и, похоже, неосведомленности в военном деле.



Впрочем, в начале вторжения 2022 года россияне совершили все возможные ошибки и заплатили за это фактическим уничтожением своей 1-й гвардейской танковой армии.



Российский танк в украинской земле / фото – 93 ОМБр "Холодный Яр"

В 2023 году ситуация для россиян может оказаться не менее трагической. Напомним, к середине 1941 года СССР имел безоговорочное преимущество над Германией в качестве танков, однако не мог его реализовать. Сейчас не может быть и речи о каком-то танковом превосходстве новых оккупантов – все их танки значительно проигрывают танкам НАТО, которые Украина получит весной.

Конечно, следует помнить, что ни одно преимущество в технике не может быть решающим, если есть проблемы с кадрами. К счастью, украинские танкисты в боях доказали свою квалификацию, сейчас многие из них уже готовятся управлять новыми для себя машинами, которые передают ВСУ союзники. Более того, украинские танкисты сами могут научить кого угодно – это они громили "элитную" российскую Кантемировскую дивизию со звездами странного танкового биатлона и разбивали крепкие российские Т-90 на стареньких Т-64БВ в боях под Тростянцем.

"Армата" Шрёдингера

Лучшими российскими танками сейчас являются представители семейства Т-90 и полумифическая Т-14 "Армата". На бумаге эти машины сопоставимы с "западными аналогами", а сами россияне вообще называют их "аналогов нету".

Так что нужно знать о "славных" "Арматах":

Так, "Армата" имеет мощную броню и не менее мощную пушку 125 миллиметров, однако не имеет главного – физического наличия (за все время Россия смогла выпустить с конвейера не более 30 "Армат"). И даже это не главное – фактически россияне запустили в производство сырой прототип со всеми вытекающими отсюда последствиями.

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Т-14 имеет несовершенный двигатель, который выходит из строя даже на брусчатке на Красной площади, еще большие проблемы у "Арматы" с трансмиссией, тепловизорными системами, электроникой и системами управления огнем. В условиях санкций этот недостаток никак не устранить, особенно ввиду того, что это системные и хронические проблемы.

Фактически это тяжелый "гроб" на гусеницах с пустой башней, его действительно будет трудно подбить в танковом бою с расстояния нескольких километров, однако неповоротливость "Арматы" сделает его легкой мишенью для авиации, РПГ и ПЗРК.

"Армата" – основной танк России для парадов / фото – РосСМИ

Т-14 "Армата" – характеристики

Экипаж – 3 человека.

3 человека. Масса – 48 тонн.

48 тонн. Двигатель 1350 – 1800 л. с. с (россияне пишут, что это зависит от модификации, но, похоже, они просто не понимают, что с этим делать).

л. с. с (россияне пишут, что это зависит от модификации, но, похоже, они просто не понимают, что с этим делать). Максимальная скорость по шоссе 80 – 90 километров в час.

километров в час. Запас хода 50 километров

Скорее всего, "Армата" банально так и не появится на поле боя (хотя Россия, похоже, все же планирует их боевое развертывание в Украине), ведь это будет просто избиение. Собственно, об этом говорит и британская разведка в своем отчете от 25 января. С другой стороны, если россияне бросят в бой Т-14, это будет означать, что дела у них совсем плохие, и "Владимир", как говорится, не вывозит.

"Владимир" – российский танк

В отличие от "Арматы" другой российский танк – Т-90 "Владимир" – это полноценная машина, которая может считаться боевой единицей. У россиян к этому танку особое отношение, но фактически это модифицированное советское наследие на базе Т-72, а не новый танк.



Танк Т-90М на параде в Москве / фото – РосСМИ

Т-90 и его модификации (новейшая версия – Т-90М "Прорыв") в России имеют статус основного боевого танка, однако в современных реалиях им не является, многие из этих машин были либо уничтожены в Украине, либо уже стали трофеями ВСУ. Таким образом, сейчас Россия воюет в Украине в основном даже не Т-72 и Т-80, а Т-62 – с вершиной тубильной инженерной мысли – "мангалами" на башнях.



Т -90 – собственность вооруженных сил / фото ВСУ

Что интересно, стоимость Т-90М – примерно 4,5 миллиона долларов (стоимость старенького Т-72 – около 500 тысяч долларов). Следует признать, что танк Т-90 – лучшая машина, которая воюет в Украине с обеих сторон (в ВСУ есть минимум 16 трофейных машин этого семейства, остальные несколько десятков – до сих пор у россиян).

Т-90С – характеристики

Экипаж – 3 человека.

Масса (с боекомплектом) – 46,5 тонн.

Двигатель – 1 000 л. с. с.

Удельная мощность – 21,5 литра.

Максимальная скорость по шоссе – 60 километров в час.

Запас хода – 550 километров.

Однако этот факт не мешает украинцам побеждать, а россиянам их регулярно терять на поле боя. Даже этот самый лучший танк россиян без проблем уничтожается из РПГ. Ни "джавелины" и "Корсары", ни миниатюрные шведские АТ4, которые вообще-то предназначены для поражения легких и средних бронированных целей, не имеют никакого пиетета к Т-90 и его "фичи" типа "Накидки", комплексу оптико-электронного подавления "Штора" -1" (активная защита), системе динамической защиты "Релект" и системе управления огнем "Калина".

Уничтоженный российский чудо-танк / фото ВСУ

В таких случаях говорят: отличная вещь, но в руках идиота. Именно так ведут себя россияне. Речь идет об их тактике ведения боя – бросание в прорыв танков без поддержки пехоты, использование танков как стационарной артиллерии. Сюда же добавим кадровые проблемы, то есть банальное отсутствие квалифицированного персонала, а также упорное желание командования действовать по старым шаблонам (на этом сгорели еще иракские генералы в 1991 году, некоторые в прямом смысле).

Время перемен

Существующая уже почти год танковая иерархия изменится в ближайшее время. M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2 – концептуально лучше Т-90, самое главное, что вскоре их у ВСУ будет больше. Для Украины это будет история с продолжением, зато у россиян ресурс этих танков фактически невосполним.

Leopard 2 – основные характеристики и преимущества / Инфографика 24 Канала

Уже сейчас в Украине у россиян воюют экспортные варианты, новые современные танки Россия не может производить из-за санкций, по этой же причине проблемным стало снятие с консервации уже произведенных.

Сейчас Россия путем "технического каннибализма" может восстанавливать только машины советских времен, однако они абсолютно точно будут лишены активной защиты, не будут получать современные системы управления огнем и не будут способны, например, на конкурентное ночное танковое сражение.

Медведев осматривает танки / фото - РосСМИ

Таким образом, какой бы красивый кожаный плащ не натягивал на себя Дмитрий Медведев для инспекции производителя Т-90 "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле, реально угрожать НАТО он не способен.

БМП, БТР и не только

Американские, британские и немецкие танки – всем приведенным требованиям отвечают. Это мощные машины, которые дадут ВСУ преимущество на поле боя и решающий ресурс для наступательных операций. Конечно, все это должно быть реализовано в комплексе, поэтому Украине нужно также преимущество над россиянами в самолетах и боевых машинах пехоты.

По итогам "Рамштайн-8" стало известно, что Украина получит от союзников БМП М2 Bradley, CV90 и Marder, БТР M113 и Stryker, бронемашины MRAP, бронемашины с тяжелым вооружением AMX-10RC (СМИ часто называют этот аппарат "колесным танком") и т. д. Речь идет о сотнях единиц. Эта техника должна стать основой для украинских штурмовых мобильных БТГ, которые вместе с танками станут основой сил прорыва российского фронта в будущих наступательных операциях.



Что получит Украина по итогам "Рамштайн-8" / Инфографика – 24 Канал

В отличие от российских БМП-1 и БМП-2 – это не гробы на колесах, а прекрасно зарекомендовавшая себя мощная техника.

Технические характеристики М2 Bradley:

Длина – 6,44 – 6,45 метра.

6,44 – 6,45 метра. Масса – 25 тонн.

25 тонн. Ширина – 3,2 – 3,6 метра.

3,2 – 3,6 метра. Высота – 2,9 – 2,97 метра.

2,9 – 2,97 метра. Экипаж – 3+6 человек.

3+6 человек. Максимальная скорость: 60 километров в час по шоссе; 40 километров в час по бездорожью; 7,2 километра в час по воде.

Запас хода – 483 километра по шоссе.

Емкость топливных баков – 662 литров.

662 литров. Мощность – 600 л. с. (450 кВт).

600 л. с. (450 кВт). Оперативный диапазон – 480 км.

Россия имеет относительно неплохие аналоги – это и БМП-1АМ "Басурманин", и БМП-3, однако их количество очень мало и постоянно уменьшается. В настоящее время основной боевой машиной пехоты у оккупантов являются легкие и ненадежные БМП-2.

Их дефицит Россия восполняет путем "обдирания" союзников – из Беларуси россияне вывезли уже почти все подобные машины. При этом, оккупанты "почему-то" не спешат завозить пополнение из собственных складов, хотя перед вторжением считалось, что на хранении в России находится около 1 500 БМП-2.

Технические характеристики БМП-2:

Длина – 6,735 метра.

Масса – 14 тонн.

Ширина – 3,150 метра.

Высота – 2,45 метра.

Экипаж – 3+7 человек.

Максимальная скорость: 65 километров в час по шоссе; 40 – 45 километров в час по бездорожью, 7 километров в час по воде.

километров в час по бездорожью, 7 километров в час по воде. Запас хода – 550 – 600 км по шоссе.

600 км по шоссе. Емкость топливных баков – 662 литров.

Мощность – 300 л. с.

Это, кстати, объясняет тот факт, почему в декабре – январе новым российским трендом стало наступление пехоты без поддержки техники. Похоже, что она сейчас в большом дефиците. И если у России уже сейчас заканчиваются танки и БМП, то где их она возьмет, чтобы вооружить новые волны "чмобиков", а говорится, на минутку, о сотнях тысяч воинов.

Авиация

Ну, хоть что-то у россиян вообще есть? Да, речь идет о самолетах. Россиянам удалось сохранить большую часть своей авиации. Здесь помогли украинские ПВО. Из-за их активности оккупанты не решаются массово применять собственную авиацию, как это они делали в Грузии и Сирии. В Украине для российских "асов" очень опасно, они попытались активно заходить в украинское небо в начале вторжения, но понесли большие потери (самолеты – это очень дорого, как и подготовка персонала). Так, россияне смогли активно и массово задействовать авиацию только при штурме Мариуполя и убить тысячи мирных жителей. Но это скорее исключение из правил.

Из-за риска уничтожения российские самолеты вынуждены работать на низких высотах. Именно так они поступали на южном фронте, имели определенные успехи и смогли отсрочить украинское наступление на Херсон. Впрочем, за это была заплачена большая цена – десятки российских самолетов были сбиты, а в нынешних условиях для России это фактически невосстанавливаемый ресурс. Тем не менее, самолетов у оккупантов остается еще много, а их применение может стать проблемой для украинского наступления.

Отметим, что после ротации российского командования Суровикин – Герасимов оккупанты стали чаще использовать авиацию, однако ожидать, что этот ресурс будет исчерпан таким образом, все же не стоит. Решать проблему нужно в комплексе. Одной из составляющих является предоставление Украине самолетов от членов антироссийской коалиции.



F-16 в небе/lockheedmartin.com

Ожидается, что в скором времени Украина должна получить от союзников истребители F-16 (хотя мы бы не отказались, например, и от F-15EX). Украинские пилоты уже знакомы с этими машинами – об обучении украинцев было объявлено еще летом прошлого года.

Характеристики F-16v Block 70/72:

Экипаж: 1 человек

Длина: 15 метров

Размах крыльев: 9,5 метра

Максимальная скорость: 2+ Маха

Максимальный взлетный вес: 21,7 тонн

Вес боевой нагрузки: 1,1 тонн

Точек подвески: до 13

Для армии США F-16 – вчерашний день, однако для ВСУ станет верным помощником. Очень важно, что даже сейчас у F-16 преимущество над российскими самолетами. Речь не идет, конечно, о Су-57.

У россиян их всего несколько штук, и это не серийные самолеты, а фактически прототипы, поэтому куда реальнее бой с ним героя Тома Круза на F-14 в блокбастере "Топган-2", чем встреча в украинском небе реального Су-57 с реальными украинскими асами. Скорее всего, это будут Миг-29 или Су-27, если очень повезет – Су-35.

Миг-29 ВКС России / фото РосСМИ

F-16 – относительно дешевый (от 43 до 60 миллионов долларов за единицу) и простой в обслуживании, самолетов такого типа немало в США и Европе. То есть у ВСУ не будет проблем с обслуживанием и восстановлением техники. Важным ограничением этого самолета является относительно небольшая дальность полетов. Впрочем, никто не собирается прямо сейчас бомбить Воронеж, а потому это не станет большой проблемой.

Прямым аналогом F-16 является Миг-29 (эти самолеты есть на вооружении как ВСУ – "Призрак Киева", так и России). Хорошей новостью является то, что летный ресурс большинства российских самолетов иссякает.

Это неплохие самолеты, даже имеют некоторое преимущество над F-16, в частности в дальности полета и весе боевой нагрузки, впрочем, существенно проигрывают в электронике и системах управления. В небе важны доли секунды – именно это преимущество дает F-16.

Характеристики Миг-29:

Экипаж – 1 человек (в учебно-боевой модификации – 2)

Длина – 17,32 метра.

Высота – 4,73 метра.

Размах крыла – 11,36 метра.

Максимальная скорость – 2 450 километров в час (2,3 Маха).

Тяга одного двигателя в режиме "полный форсаж" – 8 300 килограмм-сил.

Практический потолок – 18 тысяч метров.

Практическая дальность полета на большой высоте – 1 430 км (с подвесными топливными баками – 2 100 км).

Максимальный взлетный вес – 18,1 тонн.

Максимальный вес боевой нагрузки – 2,18 тонн.

Украина планирует использовать F-16 как летающее ПВО, или как боевые единицы тактической авиации. По сравнению с теми же Миг-29 или Су-27 американский F-16 – это космический корабль. Эти самолеты в Украине давно ждут.

Их появление кардинально должно изменить баланс сил в небе, а затем – и на земле.