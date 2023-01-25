Европа и США выступают единым фронтом, поставки оружия Украине растут, а страны НАТО хранят запасы в случае эскалации. 24 Канал проанализировал основные решения союзников так называемой "танковой коалиции", в которую, по данным, даже может войти такая далекая от Украины страна, как Марокко.

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После осенних успехов Украины на фронтах западные союзники словно ушли на рождественские каникулы и существенно ограничили уровень вооруженной помощи. Этим воспользовалась Россия, которая с помощью еще советской тактики забрасывания человеческими ресурсами смогла остановить украинское наступление и даже вернуть инициативу на отдельных участках фронтов.

Впрочем, пассивность союзников была фальшивой – уже в январе, накануне очередной встречи в формате "Раммштайн", страны свободного мира начали по очереди объявлять о новых и кое-где рекордных пакетах именно военной помощи Украины.

Принципиально, что речь идет не только об оборонном оружии, но и о наступательном, в частности – современные немецкие и американские танки и тяжелая артиллерия (уже даже слышны разговоры о самолетах F-16). Это все указывает на то, что цивилизованный мир не только не боится России, но уже устал от ее произвола и желает наконец, чтобы Украина завершила эту войну и одержала решительную победу над своим вековым врагом.

Немецкий цугцванг

На словах лидеры стран очень решительны, однако это больше философские обобщения о победе добра над злом, в реальности же позиция немецких властей откровенно огорчала до сегодняшнего дня. Прежде всего, это касается танков Leopard 2. Эти машины немецкого производства стоят на вооружении большинства европейских членов НАТО, а потому ключи к решению об их передаче лежали именно в Берлине.

Важно Что на самом деле кроется за решением Шольца по танкам Leopard 2

Бундесканцлер Шольц с этим вопросом не спешил (хотя общественное мнение в стране и склонялось к тому, чтобы передать танки Украине), а иногда казалось, что даже саботировал (приверженцы теорий заговоров даже считают, что такое поведение может быть связано с существованием у россиян компромата на господина Шольца, напомним, в студенческие годы тот был сторонником левых идей и ярым врагом "империалистов" из НАТО).

Правда может быть значительно проще – после передачи Украине сотен танков Leopard 2 их обслуживание придется взять на себя именно Германии. Это, во-первых, очень дорого, а во-вторых, разрушенная во времена Меркель оборонная промышленность не справится с этой амбициозной задачей. В настоящее время Бундесвер предпочитал не производство новых танков, а модернизацию старых, которые немцы покупали у союзников, как украинцы "евробляхи".



На что способны немецкие Leopard 2 / Инфографика 24 Канала

Накануне "Рамштайна" от Германии ожидали решения этих проблем и объявления о том, что она берет на себя ответственность и даст танки, за несколько часов до старта встречи все услышали пророческие слова президента Зеленского с жесткой критикой Олафа Шольца, а впоследствии громкие заявления Польши и других государств относительно "осторожности" Германии. Следствием всего стали мемы о Шольце и хищных леопардах, которых тот поработил, а также обложка Wrpost с танком-страусом. Насмешки и безумное давление (и не только) сыграли свою роль и процесс был разблокирован – Германия после долгих колебаний официально одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров.

Интересно, что Зеленский узнал о передаче Leopard 2 во время интервью: смотрите видео



Два танка Leopard 2A6 на учениях НАТО в Литве в 2022 году / Фото SeanGallup / Getty Images

Обратите внимание! В середине декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью The Economist, что для выхода на границы 23 февраля Украине нужно 300 танков

Глава Минобороны Германии Борис Писториус анонсировал, что первые танки отправят в Украину где-то через три месяца. В то же время, по информации Spiegel, танки могут прибыть к концу марта. Подготовка украинских военных для использования немецких танков должна начаться в ближайшее время в Германии. Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание, расходы на которые берет на себя Берлин.

Европа планирует создать два батальона, в каждом из которых будет по 40 боевых танков Leopard. В Spiegel отметили, что Германия с ротой танков участвует в формировании батальона Leopard 2A6 вместе с испанцами, голландцами и финнами. Поляки и норвежцы формируют второй батальон с моделями Leopard 2А4.

Третий батальон предварительно будет из США с 31 основным боевым танком M1 Abrams.

Неожиданные Abrams для Украины

Белый дом решился поддержать Украину своими основными танками. Об этом вечером 25 января объявил президент США Джо Байден.

Что интересно, еще несколько недель назад об американских "Абрамсах" говорили как об оружии, которое Украине вряд ли когда-нибудь передадут. В Белом доме убеждали, что эти танки сложны в эксплуатации, и намекали, что в самой Европе достаточно танков.

Важно! Передача Украине 31 танка M1 Abrams станет важным толчком для планов Украины отвоевать территории, оккупированные Россией. Джо Байден также подчеркнул, что Вашингтон начинает обучение украинских танкистов и еще даст восемь бронированных машин для эвакуации М88.



В общей сложности, новый пакет помощи в Вашингтоне оценили в 400 миллионов долларов. В то же время, сроки реальной поставки "Абрамсов" пока не объявляют. Кроме того, по меньшей мере несколько месяцев нужны для обучения наших военных.



Характеристики танка M1 Abrams / Инфографика Укринформа

Что известно о M1 Abrams M1 Abrams – основной



Также M1A2 Abrams оснащен газотурбинным двигателем Honeywell AGT1500 мощностью 1500 лошадиных сил. Танк способен двигаться с максимальной скоростью по шоссе 68 км/ч без дозаправки на расстояние до 425 км. M1 Abrams – основной боевой танк армии США, который серийно выпускается с 1980 года корпорацией General Dynamics Land Systems. Он стоит на вооружении армии и морской пехоты в США. Основным боевым танком США является Abrams M1A2. Abrams M1A2 вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой M256 и дополнительно 7,62-миллиметровым спаренным пулеметом, который установлен справа от пушки.Также M1A2 Abrams оснащен газотурбинным двигателем Honeywell AGT1500 мощностью 1500 лошадиных сил. Танк способен двигаться с максимальной скоростью по шоссе 68 км/ч без дозаправки на расстояние до 425 км.

Какое оружие Украине уже пообещали в январе 2023 года

США

Лидерство по объемам помощи традиционно удерживают Соединенные Штаты. 19 января американцы детализировали, что именно будет в большом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов. Список действительно впечатляет.

Пакет помощи от США:

Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

8 систем ПВО Avenger;

59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками;

53 противоминно-стойких транспортных средств (MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

20 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

95 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;

Приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;

Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

12 автомобилей боеприпасов;

6 командно-штабных машин;

22 тактических автомобиля для буксировки оружия;

Высокоскоростные противорадарные ракеты (HARMs);

Приблизительно 2 000 противотанковых ракет;

Более 3 000 000 боеприпасов для стрелкового оружия;

Подрывная техника для расчистки помех;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Приборы ночного видения;

Запчасти и другое полевое оборудование.

Теперь в этот пакет войдет еще и 31 "Абрамс".



Что Украина получит от США / Инфографика 24 Канала

Что получила Украина

Большая номенклатура отмечает системный подход американцев к поддержке Украины. В списке мы видим усиление для ПВО (снаряды для NASAMS и новые системы – Avenger), важной является "броня" – БМП Bradley и БТР Stryker, "хаммеры" и другие тактические машины – это то, что нужно для наступления мобильных групп пехоты, ну а новые снаряды для HIMARS намекают, что "дискотеки в тылу у врага" будут продолжаться.

Чего Украина не получила

В списке отсутствуют и снаряды GLSDB для HIMARS с дальностью 160 километров. Возможно, они скромно прячутся за термином "новые снаряды для HIMARS". К сожалению, в большом пакете помощи отсутствуют пока самолеты и системы ATACMS (в отличие от GLSDB, их и не ждали в этом пакете).

Это особенно неприятно, ведь эти снаряды могли бы существенно помочь Украине и пресечь российские наступательные порывы. Американские тактические ракетные комплексы подошли бы ВСУ как влитые. Будем надеяться, что это оружие в конце концов прибудет в Украину, возможно, тайно и без анонсов. Возможно, об этом мы узнаем уже постфактум после сообщений из Крыма, что там еще раз "ничего не произошло".

Великобритания

Не отстает от США и Великобритания. 16 января правительство страны объявило, что предоставит ВСУ 14 своих тяжелых танков Challenger 2. Эти мощные машины весом от 65 до 80 тонн (в зависимости от модификации) настоящая "твердыня".

Challenger 2, как, собственно, и Abrams с Leopard 2, создавались во времена Холодной войны как убийцы российских танков. Прямого столкновения с СССР не произошло, но Challenger 2 все же проявил себя на поле боя, например, в Ираке, где ему противостояла советская бронетехника. Аналогом Challenger 2 россияне считают свой танк Т-90, впрочем, он существенно проигрывает британцу, а та интенсивность, с которой его уничтожают ВСУ, намекает на то, что две боевые машины вообще могут не встретиться в бою.

Этот пакет поможет ускорить завершение путинской оккупации и всей ее жестокости. И гарантировать, что в 2023 году и в дальнейшем, если это будет необходимо, Украина сохранит свою динамику при поддержке международного сообщества, которое как никогда настроено на то, чтобы незаконное и неспровоцированное вторжение Путина потерпело крах,

– министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес объясняет детали пакета помощи от 16 января 2023 года.

Challenger 2 – крепкий и реально тяжелый, очень немногие украинские мосты выдержат такого монстра, однако это уже другой вопрос, самое главное – тот символизм, ведь заявление Великобритании о предоставлении этих танков стало вторым после слов польского президента г-на Дуды о предоставлении Украине роты танков Leopard.

Таким образом Польша и Великобритания показали всем пример, что нужно делать, чтобы помочь Украине. Challenger 2, немецкие Leopard 2 и американские Abrams M1 должны стать прорывом, эти машины должны стать частью тех 300 танков победы, о которых главком Залужный говорил в декабрьском интервью The Economist.

Кроме танков, Великобритания также передает Украине:

1 батарею с 8 155-мм САУ AS-90 (еще две батареи будут предоставлены познее).

Более 100 БТР, в том числе FV430 Bulldog.

Сотни ракет (GMLRS, Starstreak, AMRAAM, Brimstone).

100 000 артиллерийских снарядов.

Дроны.

Польша

Заявление президента Дуды о предоставлении Украине роты танков Abrams стало сенсационным. Символический жест Польши – исторический момент – эти 14 боевые машины показали, что альтернативы победе Украины нет.

Важно К чему Украине готовиться в 2023 году

Кроме танков, Польша предоставляет для ВСУ зенитные установки С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним, 42 боевых машин пехоты и 155-мм самоходные гаубицы КРАБ. Последние отлично зарекомендовали себя на фронте, польские САУ встали на боевое дежурство весной 2022 года и являются одним из любимых видов оружия украинцев. Появление новых "Крабов" усилит огневую мощь ВСУ и должно стать залогом успешного наступления.

Германия

Немцы немало помогли Украине. В частности, в январе было объявлено о батарее ЗРК Patriot и 40 БМП Marder. Германия также активно финансирует ремонт и модернизацию техники для ВСУ, а также курирует другие военные проекты. Несмотря на это, правительство страны делает все, чтобы выставить себя в негативном свете и показать себя не как надежного партнера, а как слабое звено. Страна тормозит и блокирует предоставление Украине новых видов вооружений (в настоящее время речь идет об истребителях, а раньше это касалось ПВО и других систем), при этом рано или поздно все равно вынуждена была давать их в товарном количестве, однако уже с репутационными потерями.

Эстония

Маленькая страна с большим сердцем делает все возможное, чтобы помочь Украине. 19 января стало известно о рекордном пакете помощи от эстонцев. Он оценивается в 113 миллионов евро, всего же Эстония предоставила Украине помощь на 1% собственного ВВП. Об этом сообщила премьер страны Кая Каллас.

Украина получит:

Десятки гаубиц FH-70 и D-30.

Тысячи снарядов к ним (155 и 152 мм).

Грузовики для транспортировки БК.

Более сотни противотанковых гранатометов Carl-Gustaf и более 1 000 гранат к ним.

Латвия

Латвия объявила о новых поставках переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и дополнительных элементах противовоздушной обороны, двух вертолетов М-17, десятка пулеметов с боеприпасами, нескольких десятков БпЛА и запчастей к М109 гаубице.

Литва

В пакет помощи от Литвы вошли десятки зенитных установок L-70, боеприпасы, 2 вертолета Ми-8. Общая сумма помощи для Украины оценивается почти в 125 миллионов евро.

Дания

Дания предоставит 19 артиллерийских установок Caesar, эти САУ хорошо известны украинцам и отлично проявили себя в боях с россиянами. Важным моментом является то, что ради Украины Дания ослабляет собственную обороноспособность, ведь передает Украине все свои Caesar. Впрочем, в Дании понимают, что судьба войны и всей Европы решается именно в Украине.

Я рад, что подавляющее большинство парламентских партий поддерживают этот вклад. Дания была одной из самых активных стран-доноров с начала войны в Украине. Мы должны продолжать быть такими,

– министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен комментирует решение Совета внешней политики Дании от 19 января о предоставлении Украине помощи.

Швеция

Швеция предоставит Украине самые современные артиллерию и бронетехнику. Об этом 19 января 2023 года заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Вооруженные Силы Украины получат от шведов колесные 155-мм гаубицы Archer. Точное количество этих САУ пока неизвестно, однако, скорее всего, речь идет о 24 самоходных гаубицах, которые раньше планировала приобрести Норвегия (или, по крайней мере, их часть). В настоящее время доступно только 20 из этих систем. Еще 4 используются для обучения и маркетинговых потребностей. Шведские медиа говорят, что Украина получит дивизион из 12 САУ Archer.

Также Швеция пришлет 50 боевых машин пехоты CV90, вооруженные 40-мм пушкой L70 Boffors.

Финляндия

Финское правительство объявило о рекордном для себя пакете военной помощи Украине за несколько часов до начала встречи формата "Рамштайн". Пакет (12-й по счету) оценивается более чем в 400 миллионов евро. В общей сложности Финляндия поставила Украине военную помощь на сумму 590 миллионов евро.

Что именно дают финны – пока неизвестно, однако сообщается, что координация по передаче оружия происходит вместе со Швецией.

Чехия

Большую поддержку Украине оказывает Чехия. Страна не объявляла публично о новом пакете помощи, но продолжает поставлять военные материалы в Украину. Оборонные компании страны работают над увеличением производства боеприпасов огромного калибра, гаубиц и БТР. Чехи модернизируют Т-72, являющиеся основным танком ВСУ.

Также Чехия является большим хабом по ремонту и техническому обслуживанию военной техники.

Словакия

Словакия одна из первых откликнулась на просьбу Украины о помощи после российского вторжения, пока страна продолжает политику всесторонней поддержки украинцев. 16 января стало известно, что Словакия передает еще одну самоходную гаубицу Zuzana 2 (восьму по счету). Также Словакия сосредоточила усилия на предоставлении нашему государству боевых танков, боевых машин пехоты, систем ПВО.

Канада

Основой очередного канадского пакета военной помощи Украине станут 200 бронеавтомобилей Senator (стоимость помощи оценивается примерно в 90 миллионов долларов). Интересно, что многие машины изготовили в том числе и украинцы, работающие на заводе в штате Онтарио.

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Нидерланды

Важным для Украины станет военная помощь Нидерландов. Известно, что местный парламент принял решение о передаче Украине ЗРК Patriot. Также премьер-министр страны Марк Рютте был готов передать танки Abrams (даже заплатить за них, как было с Т-72, которые Нидерланды купили для Украины у Чехии) и обещает выступить лоббистом передачи самолетов F-16, которые пока остаются табу для украинских военных. При этом НАТО уже переходит на новое поколение самолетов F-35, а F-16 как раз могли бы пригодиться ВСУ и выполнять функции ПВО/ПРО, так и прийтись кстати во время наступления.

Норвегия

Норвегия заявила, что отправит Киеву танки Leopard. Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам официально подтвердил передачу танков, информирует NRK. Однако о количестве танков пока не говорят.

Отдельно Грам подчеркнул, что это должно быть подкреплено обучением украинских военных и финансированием.

Кого и почему нет в списке

В этом списке нет нескольких государств. Отсутствие Франции объясняется просто: эта страна объявила о своем мощном пакете помощи в конце прошлого года – за несколько недель до "Рамштайна". Во французском пакете есть очень важные названия. Это и машина огневой поддержки танков AMX-10RC (в украинских СМИ ее называют "колесным танком", хотя на самом деле это нечто большее – похоже на мощный БТР с фактически танковой пушкой 105-мм). Также Франция предоставит 6 САУ Caesar, ЗРК Crotale и еще много интересного.

В то же время Макрон допустил поставку танков Leclerc в Украину и назвал три условия:

передача Украине танков Leclerc не должна повлечь за собой эскалацию конфликта;

поставка должна стать "реальной и эффективной поддержкой" Украине;

передача танков Украине не должна ослабить обороноспособность самой Франции.

Нет в списке Италии. Страна осуществляет обширную программу поддержки ВСУ, однако делает это по собственному графику. Украина ожидает от Рима комплексов ПВО SAMP-T, способных перехватывать баллистические ракеты. Объявление о новом крупном пакете военной помощи от Италии ожидается где-то в феврале.

Также в списке не представлен ряд стран, которые помогают, но не афишируют этого. К примеру, Болгария. Это государство сделало очень многое для обороноспособности Украины, в частности, передало ВСУ немало артиллерийских снарядов еще советских времен. Болгария с первых дней росийского вторжения стала важным хабом для ремонта и модернизации техники для ВСУ.

По данным военного издания Menadefense, армия Марокко передала Украине около 20 танков Т-72Б, прошедших модернизацию в Чехии на ремонтной линии мастерских компании Excalibur Army.

Точное количество неизвестно, но двенадцать танков можно было увидеть во время поездки премьер-министра Чехии Петра Фиалы в мастерские компании Excalibur Army в Штернберке, которая занималась их модернизацией.

То же самое касается и других стран свободного мира. Они могут не оглашать официально свою помощь, но Украина знает о ней и будет уничтожать с ее помощью врага.