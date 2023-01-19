Министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен после встречи в Совете по внешней политике подтвердил оказание военной помощи.
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Это очень большая и значительная помощь. Мы были в постоянном контакте с украинцами по поводу артиллерии Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку датского парламента, чтобы передать ее на борьбу за свободу Украины,
– отметил министр.
Правительство решило передать все 19 гаубиц Caesar, которые были предварительно заказаны во Франции. По словам министра обороны, это решение поддержал весь Совет внешней политики.
О том, что Украина получит 19 гаубиц сообщил также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Как обычно, он "зашифровал" сообщение в эмодже.
Дания предстала перед дилеммой
Запрос Украины поставил датских политиков перед дилеммой, поскольку система вооружений также важна для датской обороны для создания 1-й бригады численностью 4 тысяч человек, которую Дания пообещала НАТО.
Передача гаубиц будет включать в себя пакет обучения и образовательных программ для украинских военных.
Датское оборонное ведомство приобрело 15 артиллерийских систем, которые были переданы в 2020 году, а также еще 4, поставки которых запланированы на 2023 год.
Заметим, что ранее Дания сообщила о выделении почти 43 миллиона долларов финансовой помощи ВСУ.