Средства будут переданы из резерва Национального компромисса. Они должны быть переданы Международному фонду для Украины (IFU).

К теме Как Дания поможет Николаевщине во время войны: в облсовете рассказали о 3 важных шагах

Дания выделила новый пакет помощи для ВСУ

Борьба Украины за свободу – это наша и европейская борьба за свободу. Поэтому правительство вместе с партиями в парламенте Дании решили пожертвовать дополнительные 300 миллионов датских крон в Украину,

– заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

По его словам, Дания и дальше будет поддерживать украинцев в финансовой, военной и гуманитарной сферах.

Эллеманн-Йенсен рассказал, что 19 декабря он онлайн встретился с президентом Владимиром Зеленским, где отметил неизменную необходимость внешней поддержки.

"Я рад, что Дания может сделать еще одно большое пожертвование на борьбу за свободу Украины", – добавил министр.

В Дании украинскому хору символически передали свечи

Украинский "Щедрик" в исполнении профессионального молодежного хора Украины зазвучал в Копенгагене. Украинские певцы не смогли оставить равнодушными никого. Датчане были так тронуты несгибаемостью украинцев, что символически передали нашим певцам свечи.

Так, певцы "Данской хоровой капеллы мальчиков" торжественно передали украинским хористам горящие свечи – символ глубокого уважения к той привязанности к искусству, что побуждает "Щедрик" продолжать репетиции даже в неосвещенных бомбоубежищах, при свечах, рискуя жизнью.