О помощи от Дании рассказала 24 каналу глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. По ее словам, всю программу помощи разделили на три главных направления.

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Дания отправит сюда специалистов, которые будут жить в безопасной зоне, однако будут регулярно приезжать в Николаев. Здесь будут как эксперты по образованию, инженерии, так и финансисты, контролирующие движение средств. Замазеева отмечает, что у датчан есть четкое видение, как все должно происходить.

Одно из направлений помощи рассчитано на 10 лет

В рамках первого направления помощи будут восстанавливать все неотложные вещи. Они в основном касаются теплоснабжения и водоснабжения – чтобы люди могли нормально пережить отопительный сезон и стабильно иметь воду. Как отмечает Замазеева, Дания предоставляет бойлеры, трубы, эскалаторы, пожарные машины и т.д.

Второе направление – восстановление социальной инфраструктуры, где это сейчас возможно и безопасно. А третий этап рассчитан на десять лет. В его рамках собираются восстановить всю инфраструктуру в регионе, которую повредили российские оккупанты за время войны.

Кроме того, представители местных властей ведут переговоры с представителями Дании по возобновлению украинского регионального бизнеса в фермерском, сельском и морехозяйственном комплексах. Это поможет вернуть людей, выехавших из-за боевых действий из региона.

Мы комплексно рассматриваем возобновление бизнеса, чтобы вернуть людей, выехавших из-за войны, и обеспечить их работой. Это поможет наполнять бюджет и содержать ту социальную инфраструктуру, которую мы восстановим,

отметила Замазеева.

Как Дания поможет восстановить Николаевщину – рассказывает Замазеева: смотрите видео

Напомним, 4 сентября российские оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области. Вражеские ракеты разрушили элеватор с несколькими тысячами тонн зерна. Кроме того, были повреждены десятки домов. Пострадавших, к счастью, нет.