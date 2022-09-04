Из-за обстрелов повреждены десятки домов

О последствиях обстрела Очакова рассказал заместители городского головы города Алексей Васьков. По его словам, обстрел произошел утром 4 сентября.

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В результате очередного обстрела разрушены элеватор и десятки домов, уничтожены несколько тысяч тонн зерна. Васьков отметил, что пострадавших, к счастью, нет.

В Очакове это утро оказалось совсем нехорошим. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов,

– рассказал он.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что враг нанес удар по Очакову в 06:02. По его словам, россияне попали в объект гражданской инфраструктуры.

Россияне обстреляли Николаев

Оккупанты в ночь на 4 сентября мощно обстреляли Николаев. Целью россиян стали лечебные заведения и жилые дома в Николаеве. В результате обстрела повреждены электросети и водопровод.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал детали обстрела, произошедшего около 02:30 ночи. По его словам, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно С-300.

3 сентября в Николаеве прозвучала серия взрывов. Оккупанты попали в гаражи, а также волной снесло окна и двери. Из-за обстрелов одна женщина получила осколочные ранения.

В результате обстрела Березнеговатого в Николаевской области погиб 8-летний мальчик. Также осколочные ранения получили 4 местных жителя, среди них есть 2 детей.

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