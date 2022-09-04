Через обстріл пошкоджено десятки будинків

Про наслідки обстрілу Очакова розповів заступники міського голови міста Олексій Васьков. За його словами, обстріл відбувся зранку 4 вересня.

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Унаслідок чергового обстрілу зруйновані елеватор та десятки будинків, знищено декілька тисяч тонн зерна. Васьков зазначив, що постраждалих, на щастя, немає.

В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків,

– розповів він.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що ворог завдав удару по Очакову о 06:02. За його словами, росіяни поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Росіяни обстріляли Миколаїв

Окупанти в ніч проти 4 вересня потужно обстріляли Миколаїв. Ціллю росіян стали лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві. Унаслідок обстрілу є пошкодження електромережі та водопроводу.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів деталі обстрілу, який відбувся близько 02:30 ночі. За його словами, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, попередньо С-300.

3 вересня у Миколаєві пролунала серія вибухів. Окупанти влучили у гаражі, а також хвилею знесло вікна та двері. Через обстріли одна жінка отримала осколкові поранення.

Унаслідок обстрілу Березнегуватого в Миколаївській області загинув 8-річний хлопчик. Також осколкових поранень зазнали 4 місцевих мешканців, серед них є 2 дітей.

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