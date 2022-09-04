ППО спрацювало над Миколаєвом

Про це повідомило командування Повітряних сил "Південь". Ворог здійснив атаку близько 6 ранку. У цей час в області було оголошено повітряну тривогу. Майже відразу з'явились повідомлення про звуки вибухів.

Увага 3 вересня росіяни завдали понад 10 ракетних та 24 авіаударів по військових та цивільних об'єктах

4 вересня, близько 06.00 години, у небі над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито крилату ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, випущену російським багатофункціональним винищувачем СУ-35,

– йдеться у повідомленні.

Збита ракета у районі Кривого Рогу

Ворог також вкотре атакував Дніпропетровщину – ворожу ракету Повітряним силам "Схід" вдалось збити в районі Кривого Рогу.

Вчергове результативно спрацювала система ППО. В районі Кривого Рогу мінус одна російська ракета.

Тримаємо стрій,

– наголосили у командуванні.

Усього ворог випустив по Україні 10 ракет

Згодом у командуванні Повітряних сил України повідомили, що з початку доби 4-го вересня противник здійснив обстріл України ракетами різних типів повітряного та наземного базування.

Мова про керовані авіаційні ракети Х-59, Х-31, протикорабельні П-800 "Онікс", крилаті ракети "Іскандер-К".

Усього було випущено понад десять ракет, дві з яких Х-59 та імовірно "Іскандер-К" були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України,

– йдеться у повідомленні командування.

Крім того, у Повітряних силах зазначили, що противник продовжує використовувати зенітні ракети С-300, обстрілюючи прифронтову зону, зокрема, цивільні об'єкти в обласних центрах.

Вночі окупанти обстріляли лікувальні заклади Миколаєва

Окупанти в ніч проти 4 вересня потужно обстріляли Миколаїв. Ціллю росіян стали лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів деталі обстрілу – він відбувся близько 02:30 ночі. За його словами, ракетний обстріл ворог здійснив з С-300.

Яка ситуація у Миколаєві Російські військові систематично обстрілюють Миколаїв. Один з обстрілів відбувся 3 вересня, коли в місті пролунала серія вибухів. Олександр Сєнкевич повідомляв, що окупанти влучили у гаражі, хвилею знесло вікна та двері. Через обстріли одна жінка отримала осколкові поранення.

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