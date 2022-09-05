Про допомогу від Данії розповіла 24 каналу голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. За її словами, усю програму допомоги розділили на три головних напрямки.

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Данія відправить сюди спеціалістів, які будуть жити в безпечній зоні, однак регулярно приїжджатимуть у Миколаїв. Тут будуть як експерти з освіти, інженерії, так і фінансисти, які контролювати рух коштів. Замазєєва наголошує, що у данців є чітке бачення, як все має відбуватися.

Один з напрямків допомоги розрахований на 10 років

В рамках першого напрямку допомоги відновлюватимуть усі нагальні речі. Вони здебільшого стосуються теплопостачання та водопостачання – щоб люди могли нормально пережити опалювальний сезон та стабільно мати воду. Як наголошує Замазєєва, Данія надає бойлери, труби, ескалатори, пожежні машини тощо.

Другий напрямок – відновлення соціальної інфраструктури, де це наразі можливо та безпечно. А третій етап розрахований на 10 років. В його межах збираються відновити усю інфраструктуру в регіоні, яку пошкодили російські окупанти за час війни.

Крім того, представники місцевої влади ведуть переговори з представниками Данії щодо відновлення українського регіонального бізнесу у фермерському, сільському та морегосподарському комплексах. Це допоможе повернути людей, які виїхали через бойові дії з регіону.

Ми комплексно розглядаємо відновлення бізнесу, щоб повернути людей, які виїхали через війну, та забезпечити їх роботою. Це допоможе наповнювати бюджет та утримувати ту соціальну інфраструктуру, яку ми відновимо, –

зазначила Замазєєва.

Як Данія допоможе відновити Миколаївщину – розповідає Замазєєва: дивіться відео

Нагадаємо, 4 вересня російські окупанти обстріляли Очаків, що в Миколаївській області. Ворожі ракети зруйнували елеватор з кількома тисячами тонн зерна. Крім того, були пошкоджені десятки будинків. Постраждалих, на щастя, немає.