Украинские певцы не смогли оставить равнодушными никого. Датчане были так тронуты несгибаемостью украинцев, что символически передали нашим певцам свечи. 24 канал.

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Сделали это юные певцы "Данской хоровой капеллы мальчиков". После исполнения нескольких рождественских песен они торжественно передали украинским хористам горящие свечи – символ глубокого уважения к той привязанности к искусству, что побуждает "Щедрик" продолжать репетиции даже в неосвещенных бомбоубежищах, при свечах, рискуя жизнью.

Добавим, что выступление Щедрика умиило публику до слез. Публика стоя аплодировала нашим раненым воинам, которые в Дании проходят лечение.

Соучредитель Украинского дома в Дании Наталья Попович отметила, что датчане, как никто, понимают музыку сопротивления. Исполнение датских песен во время Второй мировой войны для датчан было символом сохранения национальной идентичности, достоинства, проявлением непокоренности бесчеловечной системе нацизма.

Украинцы как никто знают, как это – мы пронесли нашу культуру и музыку, и пение, практически в подполье, через годы советской тоталитарной системы, сохраняя достоинство и борясь за свободу. Совместное выступление и приветствие от Датской хоровой капеллы мальчиков – это солидарность и начало дружбы с хором страны, которую с Украиной объединяют общие ценности свободы и достоинства человека.

– комментирует Наталья Попович.

Исполнение "Щедрика" украинскими певцами: смотрите видео

Вручение свечей: смотрите видео

Реакция публики на украинский "Щедрик": смотрите видео

В Нью-Йорке в стенах легендарного Карнеги-холла 4 декабря раздался украинский "Щедрик". Именно здесь 100 лет назад американцы впервые услышали это произведение Николая Леонтовича.