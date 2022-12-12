Українські співаки не змогли залишити байдужими нікого. Данці були так зворушені незламністю українців, що символічно передали нашим співакам свічки, передає 24 канал.

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Зробили це юні співаки "Данської хорової капели хлопчиків". Після виконання кількох різдвяних пісень вони урочисто передали українським хористам палаючі свічки – символ глибокої поваги до тієї прихильності мистецтву, що спонукає "Щедрик" продовжувати репетиції навіть в неосвітлених бомбосховищах, при свічках, ризикуючи життям.

Додамо, що виступ Щедрика розчулив публіку до сліз. Публіка стоячі аплодувала нашим пораненим воїнам, які в Данії проходять лікування.

Співзасновиця Українського дому в Данії Наталія Попович зазначила, що данці, як ніхто, розуміють музику опору. Виконання данських пісень у часи Другої світової війни для данців було символом збереження національної ідентичності, гідності, проявом нескореності нелюдській системі нацизму.

Українці як ніхто знають, як це – ми пронесли нашу культуру і музику, і спів, практично у підпіллі, через роки радянської тоталітарної системи, зберігаючи гідність і виборюючи свободу. Спільний виступ і привітання від Данської хорової капели хлопчиків – це солідарність і початок дружби з хором країни, яку з Україною об'єднують спільні цінності свободи і гідності людини,

– коментує Наталія Попович.

Виконання "Щедрика" українськими співаками: дивіться відео

Вручення свічок: дивіться відео

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У Нью-Йорку в стінах легендарного Карнеґі-холу 4 грудня пролунав український "Щедрик". Саме тут 100 років тому американці вперше почули цей твір Миколи Леонтовича.