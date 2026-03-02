Деталі заяви президента передає 24 Канал. Цього дня Володимир Зеленський взяв участь в іфтарі – вечірньому прийомі їжі під час священного місяця Рамадан.
Куди будуть рухатися росіяни цього року?
За словами Зеленського, деякі напрямки залишаються актуальними для росіян. Це передусім окупація Донецької і Луганської областей, але не тільки.
Вони, безумовно, хочуть продовжувати напрямок в Запорізькій області, напрямок Дніпра. Їм складно, але вони дивляться на одеський регіон,
– заявив лідер держави.
Водночас Зеленський підкреслив: ці плани ворога не мають нічого спільного з реальністю. Адже окупанти готували весняний наступ на Україну, а фундамент для нього закладали наприкінці 2025 року.
Вони не виконали завдання на кінець 2025 року. Їхні мапи не збігаються з реальністю – де знаходяться наші сили і де їхні,
– висловився президент.
Поки що Україна не бачить сил, які б дозволили росіянам здійснити той весняний наступ, який вони запланували. Загальну мобілізацію, відповідно до даних розвідки, Путін поки не планує.