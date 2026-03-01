Сталося це чи не вперше за багато місяців, а може й років збройного протистояння. Про таке розповів волонтер, громадський діяч та член Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Тарас Чмут.

Дивіться також Під загрозою – Донеччина та Запоріжжя: у ISW розповіли про головні зміни на фронті

Яка ситуація на фронті?

Чмут у перший день весни, 1 березня, висловив переконання, що Росія програла "битву за зиму". Натомість Україна змогла досягти успіхів і продовжує боротьбу.

За його словами, настав час, коли на фронті українські бійці відвойовують територій більше, аніж це вдається ворожій стороні.

Уперше за багато місяців, а може й років, ми почали звільняти більше територій аніж втрачати,

– підкреслив Чмут.

Він також подякував усім, хто тримає фронт, відбиває російські повітряні удари, а також бореться з наслідками атак противника. Тарас Чмут наголосив, що саме Україна виграла "битву за зиму".

Зі свого боку радник Міністра оборони України з питань технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов зауважив, що "дуже хотів би розповідати про якісь позитивні події на фронтах", однак наразі підкреслив важливість збереження інформаційної тиші.

Бескрестнов пояснив, що командири ЗСУ "просять про це мовчати", адже щойно публічно з'являється інформація про успіхи Сил оборони на якомусь із напрямків, окупанти відразу перекидають туди свої війська.

Тому зараз ЗСУ в інформаційній тиші роблять свою роботу,

– резюмував "Флеш".

Зверніть увагу! Редакція 24 Каналу збирає кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Підрозділи бригади зараз ведуть бойові дії на Покровському та Сумському напрямках, тож хлопцям дуже потрібне надійне авто. Серед усіх, хто задонатить 200 грн і більше, ми розіграємо новий iPhone 16 256GB.

А у якому становищі росіяни?