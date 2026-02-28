Детальніше про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Де цього разу били Сили оборони?

У Генштабі заявили, що ударів військові завдали по низці важливих об'єктів російської армії.

Йдеться про ураження складу пально-мастильних матеріалів, боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення росіян на Донеччині. Удари зафіксували біля Новоамвросіївського, Амвросіївки та Багатиря

Під приціл захисників також потрапили ворожі об'єкти логістики на ТОТ Херсонщині. Там вибухали склади матеріально-технічного забезпечення та ПММ у районі Каланчака та Мирного. Вони служили окремій бригаді МТЗ, мотострілецькому та інженерно-саперному полкам армії Росії.

Окремо Генштаб ЗСУ наголосив на уражені передового пункту управління 127-ї мотострілецької дивізії росіян біля Орлинського на Донеччині.

Сили оборони не зупиняються також бити по районах скупчення ворога. Так вони вгатили біля Дронівки, що в Бєлгородській області Росії, і біля Родинського та Березового.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються,

– додали військові.

Які втрати несе Росія на війні?