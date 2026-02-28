Детальніше про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Дивіться також Мінус 770 окупантів та багато техніки й озброєння: втрати Росії станом на 28 лютого
Де цього разу били Сили оборони?
У Генштабі заявили, що ударів військові завдали по низці важливих об'єктів російської армії.
Йдеться про ураження складу пально-мастильних матеріалів, боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення росіян на Донеччині. Удари зафіксували біля Новоамвросіївського, Амвросіївки та Багатиря
Під приціл захисників також потрапили ворожі об'єкти логістики на ТОТ Херсонщині. Там вибухали склади матеріально-технічного забезпечення та ПММ у районі Каланчака та Мирного. Вони служили окремій бригаді МТЗ, мотострілецькому та інженерно-саперному полкам армії Росії.
Окремо Генштаб ЗСУ наголосив на уражені передового пункту управління 127-ї мотострілецької дивізії росіян біля Орлинського на Донеччині.
Сили оборони не зупиняються також бити по районах скупчення ворога. Так вони вгатили біля Дронівки, що в Бєлгородській області Росії, і біля Родинського та Березового.
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються,
– додали військові.
Які втрати несе Росія на війні?
Начальник ОВГП 115 бригади Олег "Мартин" розповів 24 Каналу, що у росіян є проблеми з якісними боєприпасами, тому вони змінили тактику. Тепер вони частіше штурмують малими групами та використовують дрони.
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби українські військові ліквідували ще 770 російських солдатів, 1 танк, 32 артсистеми та іншу техніку ворога.