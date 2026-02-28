Мінус 770 окупантів та багато техніки й озброєння: втрати Росії станом на 28 лютого

З лютого 2022 війська країни-терористки зменшилися уже на 1 265 900 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 28 лютого 2026 року втрати Росії у війні становлять:

особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб;

танків – 11 707 (+1);

бойових броньованих машин – 24 102 (+5);

артилерійських систем – 37 663 (+32);

РСЗВ – 1 661 (+2);

засобів ППО – 1 305 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1616);

крилатих ракет – 4 384 (+0);

кораблів/катерів – 29 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 80 329 (+149);

спеціальної техніки – 4 075 (+0).

Втрати Росії у війні на 28 лютого 2026 року / Фото Генштабу

