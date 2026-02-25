Про це в інтерв’ю ABC News заявив командир 225 ОШП, Герой України Олег Ширяєв.

Які втрати росіян?

Олег Ширяєв зазначив, що росіяни відчайдушно намагаються інфільтрувати свою піхоту між українських позицій. За його словами, тактика противника не зазнала жодних змін – хіба що зросла кількість понесених ним втрат.

5 загальновійськова армія Росії втратила під Гуляйполем щонайменше два укомплектованих полка. Це дані, які мають візуальне підтвердження з боку 225 ОШП.

Їхні піхотинці були повністю стерті. Їх замінили двома новими бригадами, які навіть не були належним чином реорганізовані через прагнення просуватися вперед,

– вказав Ширяєв.

Як зауважив командир 225 ОШП, у росіян також є проблеми з оснащенням. Дедалі частіше фіксується використання противником цивільних автомобілів замість броньованої техніки – 90% якої Сили оборони знищують ще на підступах до лінії фронту. В окремих випадках росіяни вдаються до мотоциклів і навіть коней.

У відповідь на питання про повоєнні плани, Олег Ширяєв наголосив, що не вірить у те, що війна закінчиться швидко. Але у випадку, якщо так станеться – він залишиться на службі і планує передавати набутий досвід.

Військовий, який служить з початку повномасштабного вторгнення, а до того брав участь в АТО, зізнався, що не бачить для себе іншого майбутнього – адже війна є його фахом.

До слова, раніше повідомлялося, що за одну ніч бійці 225 ОШП на Запорізькому напрямку знищили 44 окупанти, які скористалися несприятливою для дронів погодою і спробували просочитися крізь українські позиції.