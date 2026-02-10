Таку думку в інтерв’ю виданню "Апостроф" висловив командир 225 ОШП, Герой України Олег Ширяєв. Він наголосив, що у Росії немає жодних шансів на те, аби вийти з цієї війни переможницею.

"Україна далі буде існувати, 100%. Росія нас не переможе. Зараз мають вони частковий успіх, але якою ціною? Тут є інша сторона, ми платимо за те, що їх стримуємо. Це вартує життів, на жаль", – сказав Ширяєв.

Він додав, що важливо, аби ця велика ціна, яку український народ платить за незалежність держави, не нівелювалася діями окремих посадовців.

Але якщо є офіцери, які можуть віддати життя за країну, то ця країна буде існувати. Якщо є чиновники, які не будуть вдаватись до корупції, то нашій країні бути і розвиватись. Такі у нас теж є,

– зазначив командир 225 ОШП.

Що чекає на Росію у майбутньому?

Командир 225 ОШП також прокоментував умови Кремля, який вимагає віддати йому певні території, натомість обіцяючи припинення бойових дій. За словами Героя України, піти на такі поступки агресору неможливо.

Моя суто суб'єктивна думка: я не розумію, як можна кинути людей у Краматорську, у Слов'янську, які ототожнюють себе з Україною, з нашою державою. Я досить багато часу повоював на Донецькому напрямку, на Луганському напрямку. Мені шкода цього населення і шкода, що можуть бути до нас такі вимоги. Я думаю, їх неможливо виконати,

– наголосив Ширяєв.

Водночас Росію, ймовірно, очікує період масштабної соціально-політичної турбулентності. Представники малих народів дедалі активніше переосмислюватимуть власну національну самобутність, відроджуватимуть мову, культуру та релігійні традиції.

"В сучасному світі все може вибухнути швидко. Бац, і сірник запалав. Я думаю, це одна з причин, чому Путін не хоче зупиняти війну, бо він розуміє, що його чекає війна вже всередині. Путін погано закінчить", – констатував командир 225 ОШП.