Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що більше довіряє заява Володимира Зеленського щодо ймовірного завершення війни. Є припущення, що американці прагнуть вийти на мирну угоду не пізніше червня 2026 року.

Чому США хочуть миру в Україні до певної дати?

За словами Володимира Фесенка, зрозуміло, чому американці хочуть досягти мирної угоди між Україною та Росією до червня. Все тому, що 4 липня ювілей створення Сполучених Штатів Америки – 250 років.

До цієї дати Дональд Трамп хоче продемонструвати свою дипломатичну велич. Для нього це питання принципу, адже ця війна найбільша і найтриваліше у Європі після Другої світової,

– сказав він.

Окрім цього, літом розпочнеться підготовка до виборів до Конгресу США. Чинна американська влада, ймовірно, прагне встигнути до початку цієї кампанії, щоб продемонструвати виборцям певні досягнення Трампа у зовнішній політиці.

Цікаво. США можуть припинити активну участь у переговорах щодо України вже в червні, якщо не побачать швидкого результату напередодні виборів до Конгресу, припустив політолог Петро Олещук. За його словами, Вашингтон радше "прибере тему з порядку денного", ніж публічно визнає провал, а для України це не стане критичним, адже американська допомога вже суттєво обмежена, а частину функцій поступово перебирає Європа.

Фесенко вважає, що американцям не вдасться досягти мирної угоди до березня, адже є ще багато спірних питань, на яких наполягає Кремль і, ймовірно, не прагне йти на жодні поступки. Мовиться про території – Росія вимагає, щоб Україна публічно вивела свої війська з Донбасу. Українська влада з цим категорично не згідна.

Що буде далі? Все залежить від подальших переговорів та наполегливості американців і особисто Трампа в стосунках з Путіним,

– наголосив політолог.

Він припустив, якщо американський лідер і далі гратиме за правилами кремлівського диктатора та проситиме його про короткі перемир'я, то це не матиме ніяких результатів. Ба більше, така м'яка риторика США може затягнути мирний процес та посилити ультиматуми Росії.

Чи є результати мирних переговорів?