Американський юрист, письменник, експерт із зовнішньої політики та колишній чиновник Держдепу США Девід Тафурі озвучив 24 Каналу думку, що важливо, щоб Штати дозволяли купувати американську зброю, ділилися розвідданими з Україною і так далі. Однак саме Європу варто розглядати як головного союзника.

Читайте також В ОП відповіли, чи насправді Путін готовий до закінчення війни

"Тому українському уряду потрібно дуже уважно підтримувати відносини зі США, щоб зберігати цю підтримку, але одночасно розглядати Європу як головного союзника, особливо у питаннях фінансової допомоги, поставок зброї і, можливо, військової допомоги", – сказав він.

Цікаво, що австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян назвав найголовніший здобуток України за часів президентства Трампа. Він підкреслив, що відсутність прямої військової підтримки від США підштовхнула Україну активніше розвивати власний ВПК. Крім того, це дало Києву більше свободи в мирних переговорах.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Кому довірятиме Путін?

Девід Тафурі зазначив, що було б добре, якби Європа була більше залучена до переговорів. Тому що європейці набагато краще розуміють небезпеку, яку Росія представляє для європейських країн. Однак навряд чи Володимир Путін довірятиме їм, як Дональду Трампу.

Я не впевнений, що Путін довіряв би якимось європейським лідерам більше ніж Трампу. Для продуктивних переговорів важливо мати посередника, якому довіряють обидві сторони. Тому думаю, адміністрація Трампа та його посланці залишаться ключовими перемовниками,

– вважає ексчиновник Держдепу США.

За його словами, союз між США та Україною дуже важливий, але не повинен бути настільки ключовим для Києва, поки Трамп при владі. Тому що від його адміністрації наша держава не отримає стільки підтримки. Україні потрібно зрозуміти, як продовжувати захищатися без великої підтримки Штатів, тому що немає гарантій, що вона буде значною.

Зверніть увагу! Видання Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела пише, що Президент України Володимир Зеленський закликав Велику Британію, Францію та Німеччину продовжити переговори у форматі Е3. Джерела стверджують, що український лідер переконаний, що США більше не будуть ефективним посередником у переговорах, тому "вбачає потенціал" у відновленні дипломатичного формату Е3.

Тафурі про мирні переговори: дивіться відео

Чому для США потрібно підтримувати Україну?

Експерт із зовнішньої політики підкреслив, що підтримка України має бути важливим завданням для США. Адже відомо, що Штати були одними з головних прихильників того, щоб Україна відмовилась від ядерної зброї, були підписантами Будапештського меморандуму. Американці дали гарантію, що визнаватимуть суверенітет України.

Дуже небезпечно, коли на суверенну країну нападають, а Штати нічого з цим не роблять. Це небезпечно і для нас. Росія представляє загрозу для США, НАТО, особливо для країн Балтії та Скандинавських. Зараз усі вони є членами Альянсу, тому у нас є зобов'язання щодо 5 статті НАТО прийти на захист цих країн, якщо на них нападуть,

– зауважив Тафурі.

Він наголосив, що якщо Росія досягне успіхів в Україні, то нападе на деякі з країн НАТО. Тому американцям краще підтримувати Україну зараз, коли вона успішно бореться з Росією ніж потім воювати самим.

Мирні переговори: останні заяви

Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до переговорів. Він сподівається, що партнери також будуть готові, а росіяни не будуть ховатися. Український президент припустив, що це може відбутися протягом кількох тижнів, можливо, за участі не тільки США, але й Європи.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на поновлення переговорів з Україною за участю США. За його словами, зараз мирний процес на паузі, однак Вашингтон має продовжити свої "миротворчі зусилля".