Американский юрист, писатель, эксперт по внешней политике и бывший чиновник Госдепа США Дэвид Тафури озвучил 24 Каналу мнение, что важно, чтобы Штаты позволяли покупать американское оружие, делились разведданными с Украиной и так далее. Однако именно Европу стоит рассматривать как главного союзника.

"Поэтому украинскому правительству нужно очень внимательно поддерживать отношения с США, чтобы сохранять эту поддержку, но одновременно рассматривать Европу как главного союзника, особенно в вопросах финансовой помощи, поставок оружия и, возможно, военной помощи", – сказал он.

Интересно, что австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан назвал самое главное достижение Украины во времена президентства Трампа. Он подчеркнул, что отсутствие прямой военной поддержки от США подтолкнуло Украину активнее развивать собственный ВПК. Кроме того, это дало Киеву больше свободы в мирных переговорах.

Кому будет доверять Путин?

Дэвид Тафури отметил, что было бы хорошо, если бы Европа была больше вовлечена в переговоры. Потому что европейцы гораздо лучше понимают опасность, которую Россия представляет для европейских стран. Однако вряд ли Владимир Путин будет доверять им, как Дональду Трампу.

Я не уверен, что Путин доверял бы каким-то европейским лидерам больше чем Трампу. Для продуктивных переговоров важно иметь посредника, которому доверяют обе стороны. Поэтому думаю, администрация Трампа и его посланцы останутся ключевыми переговорщиками,

– считает экс-чиновник Госдепа США.

По его словам, союз между США и Украиной очень важен, но не должен быть настолько ключевым для Киева, пока Трамп у власти. Потому что от его администрации наше государство не получит столько поддержки. Украине нужно понять, как продолжать защищаться без большой поддержки Штатов, потому что нет гарантий, что она будет значительной.

Обратите внимание! Издание Telegraph со ссылкой на дипломатические источники пишет, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию, Францию и Германию продолжить переговоры в формате Е3. Источники утверждают, что украинский лидер убежден, что США больше не будут эффективным посредником в переговорах, поэтому "видит потенциал" в восстановлении дипломатического формата Е3.

Почему для США нужно поддерживать Украину?

Эксперт по внешней политике подчеркнул, что поддержка Украины должна быть важной задачей для США. Ведь известно, что Штаты были одними из главных сторонников того, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия, были подписантами Будапештского меморандума. Американцы дали гарантию, что будут признавать суверенитет Украины.

Очень опасно, когда на суверенную страну нападают, а Штаты ничего с этим не делают. Это опасно и для нас. Россия представляет угрозу для США, НАТО, особенно для стран Балтии и Скандинавских стран. Сейчас все они являются членами Альянса, поэтому у нас есть обязательства по 5 статье НАТО прийти на защиту этих стран, если на них нападут,

– отметил Тафури.

Он отметил, что если Россия достигнет успехов в Украине, то нападет на некоторые из стран НАТО. Поэтому американцам лучше поддерживать Украину сейчас, когда она успешно борется с Россией чем потом воевать самим.

Мирные переговоры: последние заявления

Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к переговорам. Он надеется, что партнеры также будут готовы, а россияне не будут прятаться. Украинский президент предположил, что это может произойти в течение нескольких недель, возможно, при участии не только США, но и Европы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобновление переговоров с Украиной с участием США. По его словам, сейчас мирный процесс на паузе, однако Вашингтон должен продолжить свои "миротворческие усилия".